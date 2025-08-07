San Lorenzo le ganó a Vélez en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura

Tras el sustazo que fue un gol de Vélez que luego fue anulado por un fino offside, San Lorenzo fue claro dominado del encuentro y se llevó con justicia los tres puntos. El Ciclón fue el equipo que más situaciones de gol generó: 22 remates (6 al arco) contra 6 (0 entre los tres palos).

La apertura del marcador de San Lorenzo llegó promediando el primer tiempo. Ezequiel Cerutti anticipó a Elías Gómez y Lisandro Magallán por derecha tras un pelotazo del arquero azulgrana Orlando Gill, se llevó la salida de Tomás Marchiori y tocó al medio para que la empuje Alexis Cuello.

Guillermo Barros Schelotto se mostró disconforme con lo desarrollado por su equipo y si bien habrá pegado algún grito e indicación en el entretiempo el encuentro siguió de la misma forma en el complemento. San Lorenzo fue por más y solo por Tomás Marchiori no amplió el marcador.

Marchiori se agigantó en tres oportunidades. Primero, a los cinco minutos, ante un cabezazo de Jhohan Romaña. Luego, a los 25 minutos, respondió bien ante un disparo del ingresado Fabricio López. Por último, a los 35', superó el tiro de larga distancia de Agustín Ladstatter. Fue 1-0 a favor de local y fiesta en Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo comenzó el torneo con dos triunfos y dos empates para ponerse el traje de candidato en la pelea por la Zona B. Ahora, el Ciclón visitará el próximo sábado a Platense. Por su parte, Vélez suma 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y esta caída. El próximo desafío del equipo de Guille, primer duelo de octavos de final de Copa Libertadores con Fortaleza: este martes en tierras brasileras.