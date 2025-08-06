Policiales |

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito

Se trata de un hombre de 74 años, identificado como Juan Carlos S. , quien habría confesado haber llamado al 911 en la previa del show de la cantante en San Juan.

La Policía de la provincia de San Juan detuvo este miércoles al presunto autor de la amenaza de bomba que demoró el inicio del recital de la cantante Lali Espósito, en el Estadio Aldo Catoni, el pasado viernes 1 de agosto.

El hombre de 74 años fue identificado como Juan Carlos S., quien habría confesado haber llamado al 911 para causar temor entre los fans de la artista.

ADEMÁS: Revelan de dónde pudo venir la amenaza de bomba a Lali Espósito

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, dijo el hombre que anunció la amenaza.

La aprehensión se concretó en su domicilio del barrio La Bebida, ubicado en la avenida Ignacio de la Roza, departamento de Rivadavia, donde las autoridades incautaron un arma calibre 22, según informó el portal del Diario de Cuyo.

Embed

“Detuvieron a la persona que hizo la amenaza de bomba en el show de Lali en San Juan”, confirmó Fede Popgold en SQP, en América TV. Además de mostrar las imágenes del momento de la detención, el conductor aseguró que “le encontraron un arma que no estaba registrada”.

“Se lo encontró con un arma de fuego, pero las fuentes policiales no están en condiciones de confirmar que sea de él. Esto complicó su situación procesal, porque no tiene permiso”, sumó el periodista sanjuanino Fuastino Moyano presente en la comisaría N°13 de Rivadavia.

“Salió insultando a los periodistas, fotógrafos y personal policial. Estaba sacado y dijo “me mandé una cagada””, aportó Moyano respecto al momento clave en que se detuvo al autor del hecho.

ADEMÁS: La Voz Argentina: llegan las batallas con coaches invitados de lujo

Además, el periodista señaló que “las amenazas de bomba en San Juan son una práctica que se volvió común en los últimos meses” y comentó que al día siguiente de una amenaza “se suele saber quien las realiza”. Sin embargo, “Salem habría usado un chip comprado en un kiosco y que luego rompió para que no se pueda dar con él”.

Embed

Respecto a cómo seguirá la investigación y la situación del acusado, sostuvo que “es muy reciente y no ha trascendido si tiene antecedentes”, comentó.

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados