El informe oficial del accidente de Franco Colapinto: "No tuvo que ver los neumáticos"

“Hemos recopilado muchos datos, aunque es una pena que hoy hayamos perdido parte de nuestro kilometraje potencial cuando Colapinto se salió de la pista, aunque esto no tuvo nada que ver con los neumáticos”, expresó Isola, quien luego lamentó: "El coche sufrió daños que le impidieron regresar a la pista".

Antes del choque, Colapinto alcanzó a girar 25 vueltas y tuvo como mejor tiempo 1:20.279. Como contrapartida, Charles Leclerc, piloto de Ferrari, sí pudo terminar el plan de trabajo que constó de 144 giros y lo vio frenar el cronómetro en 1:29.407 como registro más veloz.

La jornada del martes, que albergó el primer día de pruebas, tuvo a Paul Aron con un Alpine como protagonista (dio 159 vueltas y tuvo 1:18.789 como mejor registro), Lando Norris en un McLaren (sumó 144 giros y marcó 1:19.272) y a Liam Lawson en un Racing Bulls (protagonizó 143 vueltas y logró 1:19.510 como tiempo más veloz).

El periodista de Fox Sports, Adrián Puente, comentó desde el circuito una de las primeras teorías de los ingenieros sobre el accidente. "Se presume que al tener muy poca carga aerodinámica, ahí tuvo una dificultad en esa curva número 11 que implica una frenada importante“, indicó en un video que difundió en sus redes sociales desde el Hungaroring.

Este enfoque se puede complementar con la primera hipótesis que plantearon los cronistas Giacomo Rauli y Franco Nugnes en la versión italiana del medio especializado Motorsport: “El accidente no se debió a un problema con los neumáticos 2026. Sin embargo, es posible que la puesta a punto del escape le jugara una mala pasada a Colapinto, pero al menos por ahora tampoco se puede descartar un fallo en el Alpine, dado que el equipo aún no ha publicado ninguna noticia".