San Cayetano: misas, peregrinación y marcha opositora

Miles de fieles se movilizan al santuario de Liniers para pedir por pan y trabajo. Habrá misas y una marcha de la CGT y movimientos sociales a Plaza de Mayo.

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán este miércoles al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.

Ayer, horas antes de la celebración del día del Santo Patrono del Pan y del Trabajo, la Conferencia Episcopal Argentina solicitó que los feligreses pidieran por "trabajo digno", y porque sostener las fuentes laborales sea "una prioridad indeclinable".

Las actividades en el santuario comenzaron en la medianoche, mientras que la movilización de las organizaciones sociales partirá a las 8 de la mañana. A continuación, una guía con todo lo que hay que saber.

La celebración en el Santuario de Liniers

Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrirá sus puertas a la medianoche para recibir a los peregrinos.

  • Misas: Habrá celebraciones durante todo el día.
  • Misa central: Será a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien luego saludará a los fieles.

La marcha de la CGT y los movimientos sociales

En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.

  • Lema: La convocatoria es bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".
  • Horario y recorrido: La peregrinación partirá a las 8 de la mañana desde el santuario de Liniers y se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13 hs.
  • Reclamos: "Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular, el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y la destrucción del empleo", expresaron desde la UTEP.
  • Posible paro general: El titular del sindicato de estatales ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la movilización "tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general".

