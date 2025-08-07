San Cayetano: misas, peregrinación y marcha opositora

Ayer, horas antes de la celebración del día del Santo Patrono del Pan y del Trabajo, la Conferencia Episcopal Argentina solicitó que los feligreses pidieran por "trabajo digno", y porque sostener las fuentes laborales sea "una prioridad indeclinable".

Las actividades en el santuario comenzaron en la medianoche, mientras que la movilización de las organizaciones sociales partirá a las 8 de la mañana. A continuación, una guía con todo lo que hay que saber.

La celebración en el Santuario de Liniers

Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrirá sus puertas a la medianoche para recibir a los peregrinos.

Misas: Habrá celebraciones durante todo el día.

Misa central: Será a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien luego saludará a los fieles.

La marcha de la CGT y los movimientos sociales

En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.