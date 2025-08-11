La marca que alcanzó Franco Colapinto y la Fórmula 1 destacó en sus redes sociales

La organización mostró una lista con los corredores argentinos que dieron más vueltas en la historia de la competición y, después de las 70 que completó en el Gran Premio de Hungría, Colapinto se metió en un selecto grupo: quedó 5° con 853 giros totales sólo por detrás de Carlos Reutemann (6986), Juan Manuel Fangio (3022), José Froilán González (1296) y Gastón Mazzacane (1057).

Con diez carreras por disputar en esta temporada de Fórmula 1, Colapinto puede seguir escalando en esta tabla histórica. El total de vueltas restantes es de 600, aunque claro que para completarlas todas deberá ver la bandera a cuadros en cada GP y rezar por que el A525 no presente fallas mecánicas...

En caso de que se dé, el pilarense quedaría con un total de 1453 giros, superando a Mazzacane y Froilán González para ubicarse tercero en la tabla. De Fangio y Reutemann, dos de los grandes referentes argentinos de la categoría, Colapinto todavía seguiría muy lejos.

Por ahora, Franco no pudo completar una temporada ni en Williams ni en Alpine, ya que se subió al auto británico a falta de nueve fechas, cuando fue desplazado Logan Sargeant, y agarró la butaca francesa después de seis fechas, cuando reemplazó a Jack Doohan.

Colapinto corrió nueve carreras en Williams y sumó cinco puntos (cuatro en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos). Luego, llegó a Alpine, con el que ya disputó ocho carreras pero los puntos se siguen haciendo desear. Un deseo que buscará cumplir en las próximas carreras post parate del campeonato.