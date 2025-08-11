Sorpresa: el Turco García será candidato a diputado nacional por CABA

El anuncio se dio a través de un video que fue grabado en un club de barrio. “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”, señaló el Turco García en sus redes sociales personales.

En dicho video, el exdelantero de Racing, Huracán y Vélez Sarsfield explicó sus motivos por los que decidió incursionar en la política e integrar la lista con Amoroso. “Primero, porque lo conozco a Daniel hace 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido”, explicó Turco, de 61 años.

Embed #EnCampaña | El Turco García confirmó que será candidato a diputado nacional por el Partido Integrar



García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, dijo que considera necesario “cambiar la realidad” de la Ciudad pic.twitter.com/5TMSALvIRE — LETRA P (@Letra_P) August 11, 2025

El exRacing será tercero en la lista de CABA del Partido Integrar, liderado por Daniel Amoroso, ex legislador porteño, que estuvo en el PRO y con Francisco De Nárvaez entre 2005 y 2013. Además, Amoroso fue titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

En febrero de 2021, el Turco García había declarado sus ganas de volver a incursionar en la política después de largos años. Cabe recordar que el futbolista integró la lista del Partido de la Esperanza Porteña en las elecciones legislativas de 2005, que fue encabezada por Zulma Faiad, aunque sin mucho éxito: obtuvo menos del 1% de los votos.

En una participación con el programa de televisión Polémica en el Bar, recordó este momento: “Zulma estuvo conmigo en una lista, yo estaba último, número 28. No nos votó nadie, dos votos tuvimos. La lista verde era, la de lechuguita, en serio”, expresó mientras toda la mesa se reía. Tentado, Mariano Iúdica le confesó: “No sabía que habías estado”. A lo que el exfutbolista respondió: “Sí, buscame: 28 me pusieron. ¡Casi me caigo de la lista! Te juro”. Y luego agregó, divertido: “¡Qué te vas a acordar si ni yo me acordaba!”.