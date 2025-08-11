El mensaje de Germán Pezzella tras su grave lesión: "Algo positivo sacaré de esto"

“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto. Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”, escribió Pezzella en Instagram.

El defensor pasará por un largo proceso de recuperación, calculado entre seis y ocho meses. El impacto emocional fue inmediato: cuando dejó la cancha reemplazado por Sebastián Boselli ante el Rojo, Pezzella no pudo contener el llanto. La experiencia de 2012, cuando atravesó la misma lesión pero en la rodilla derecha, le dio un presentimiento certero.

Con la lesión de Pezzella, River tiene la posibilidad de sumar un refuerzo del plano local que incluso podría estar disponible para unos eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la intención por ahora -salvo que surja un cambio en las próximas horas- es no aprovechar esa chance. Además, en los próximos días el club podría contar con otra oportunidad para incorporar, en caso de concretarse la posible venta de Santiago Simón al fútbol mexicano.

Pezzella se lesionó en los minutos finales del primer tiempo con Independiente, en una disputa de pelota con Walter Mazzanti. Un choque de piernas provocó la torción en su rodilla zurda y, tras la revisión de los médicos en el campo, Marcelo Gallardo ordenó el cambio.

El domingo por la mañana, mientras el plantel se entrenaba en el River Camp, el defensor se dirigió al Centro Rossi de Belgrano para realizarse la resonancia magnética. El estudio confirmó la peor sospecha: su regreso a las canchas será recién en los primeros meses de 2026. Una ausencia de peso para el River que lo había repatriado hace un año para liderar la defensa y transmitir jerarquía.

Su baja se suma a otras de peso como Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta. Ambos arrastran problemas de rodilla, aunque de menor gravedad (esguinces distales del ligamento colateral medial). De hecho, el Chino podría llegar este jueves al duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.