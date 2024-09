La Selección Argentina, con la mira en Chile: quién llevará la 10 de Lionel Messi

Sin confirmación oficial, y con la chanche de que el icónico dorsal quede vacante, los principales candidatos a utilizar la casaca de la Pulga son el recientemente convocado Paulo Dybala, quien supo lucirla en Juventus, aunque en general llevó el 21 en su carrera; Lautaro Martínez, quien pese a ser 9 lleva ese número en el Inter; y Julián Álvarez, quien suele estar asociado también con el 9 o el 19, sus números más utilizados.

Más atrás se ubican dos juveniles con gran proyección, pero que ni siquieran han utilizado esa camiseta en sus clubes: Alejandro Garnacho y Matías Soulé. Un dato no menor es que los números no son fijos, por lo que puede un jugador llevar ese dorsal ante Chile y otro tenerlo en su espalda en la visita a Colombia, como sucedió entre los juegos con Ecuador y Bolivia en 2023: Messi lo usó en Argentina ante la Tri y, ante su baja, Ángel Correa, quien ahora no fue llamado por Lionel Scaloni, lo adoptó en la altura de La Paz.

Embed #SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha de eliminatorias de septiembre.



¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — Selección Argentina (@Argentina) August 19, 2024

Los otros 10 de Argentina en la era Messi

Con Lionel Messi ausente, los que alguna vez se calzaron la 10 de la Selección Argentina desde abril del 2009 (momento en que la Pulga la utilizó por primera vez) fueron:

Sergio Agüero (7 veces)

Ángel Correa (3)

Ever Banega (2)

Héctor Canteros (2)

Angel Di María (2)

Nicolás Gaitán (2)

Enzo Pérez (2)

Walter Erviti (1)

Erik Lamela (1)

Walter Montillo (1)

Maxi Moralez (1)

Javier Pastore (1)

Ariel Ortega (1)

Federico Insúa (1)

Leonel Vangioni (1)

Lucas Mugni (1) *En un amistoso con Brasil en 2012 pero fue al banco y no ingresó.

Entrenamiento con plantel a medias

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Valentín Carboni llegaron al país este lunes y ya se encuentran en Ezeiza, donde el plantel se entrenará por la tarde. A lo largo del resto de la jornada, se espera por los arribos de Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Valentín Barco, Nicolás González y Cristian Romero.

Ellos más Rodrigo de Paul, Juan Musso, Giuliano Simeone, Julián y Lautaro, quienes están desde el domingo, y Marcos Acuña y Germán Pezzella, serán los jugadores con los que el DT trabaje en lo que será la primera práctica del equipo nacional. En tanto, el resto del plantel se completará el martes con la presencia de Walter Benítez, Paulo Dybala, Matías Soulé, Leandro Paredes y Alejandro Garnacho.