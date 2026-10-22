Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y recordó a su padre Jorge

Messi repasa su carrera desde el Barcelona hasta sus logros en la Seleción Argentina

Durante la entrevista, Messi también repasó su etapa en el Barcelona, club al que definió como una parte fundamental de su vida. Allí compartió vestuario con figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, en un equipo que conquistó títulos y que, según recordó, disfrutaba tanto de competir como de los entrenamientos y la convivencia cotidiana.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día”, señaló. El actual jugador del Inter Miami destacó además el vínculo que mantiene con la ciudad catalana, donde nacieron sus tres hijos.

Messi se emociona al evocar el orgullo de su padre ante el Princesa de Asturias: "Era algo que le hacía mucha ilusión"A tan solo unas horas de que Leo Messi reciba el Premio Princesa de Asturias -lo hará el viernes en una ceremonia presidida por los reyes de España-, el argentino tiene muy presente a su padre, a quien le quiere dedicar un galardón que le hacía mucha ilusión. "Mi padre estaba muy feliz, ya que este reconocimiento va más allá de lo que hace uno dentro de lo cancha. Seguramente lo estará disfrutando también", ha reconocido el argentino en una entrevista concedida a la agencia EFE. Por @_carlos_serrano — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 22, 2026

Messi reconoció que le resulta difícil resumir lo que representa el Barcelona porque es el club de su vida. Después de conquistar numerosos títulos con el equipo español y de pasar por el Paris Saint-Germain, el delantero alcanzó con la Selección Argentina uno de los objetivos más importantes de su carrera: ganar el Mundial de Qatar 2022.

“Era más que un sueño”, afirmó sobre la consagración con Argentina. También recordó los goles que marcó en la final ante Francia y los ubicó entre los más importantes de su trayectoria por el significado, el momento y la relevancia del partido, junto con otros tantos decisivos que convirtió con el Barcelona.

El capitán argentino contó que siempre quiso ser futbolista y que comenzó a sentir que podía cumplir ese objetivo cuando llegó al Barcelona B y empezó a tener oportunidades de acercarse al primer equipo. Al ser consultado sobre cómo le gustaría que lo recordaran, respondió que como un gran deportista que luchó por sus objetivos y nunca dejó de intentarlo, incluso cuando no conseguía lo que buscaba.

El jurado distinguió a Messi por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, además de su trabajo solidario en favor de la infancia. El argentino consideró un privilegio compartir el palmarés con figuras como Rafael Nadal, Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge y los hermanos Gasol. En la edición 2026 también fueron reconocidos la astronauta Christina Koch, Patti Smith, Julian Barnes, Timothy Garton Ash, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Studio Ghibli y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.