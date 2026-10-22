Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y recordó a su padre Jorge

El capitán argentino destacó el consejo que marcó su carrera, recordó su etapa en Barcelona y definió la conquista del Mundial de Qatar 2022 como algo que fue “más que un sueño”.
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en España y recordó a su padre, Jorge Messi, fallecido semanas atrás. En una entrevista con la Agencia EFE, el capitán argentino contó que su papá estaba muy ilusionado con el reconocimiento y compartió uno de los consejos que lo acompañó durante su carrera: nunca dejar de intentar una jugada.
El futbolista se mostró “muy ilusionado” y “muy agradecido” por un galardón que distingue tanto sus logros deportivos como su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la salud de los niños más desfavorecidos. La ceremonia se realizó en Oviedo, con la presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Al recordar a su padre, Messi explicó que hablaban continuamente y que intercambiaban ideas después de los entrenamientos y los partidos. “Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más”, contó sobre el consejo que considera uno de los más importantes que recibió.
El rosarino también recordó cuánto esperaba Jorge que viajara a España para recibir el premio. “Él estaba muy feliz por este reconocimiento así que, seguramente, lo estará disfrutando también”, expresó. Según explicó, su padre entendía que la distinción trascendía lo conseguido dentro de una cancha y reconocía el recorrido completo del deportista.
Durante la entrevista, Messi también repasó su etapa en el Barcelona, club al que definió como una parte fundamental de su vida. Allí compartió vestuario con figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Carles Puyol, en un equipo que conquistó títulos y que, según recordó, disfrutaba tanto de competir como de los entrenamientos y la convivencia cotidiana.
“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día”, señaló. El actual jugador del Inter Miami destacó además el vínculo que mantiene con la ciudad catalana, donde nacieron sus tres hijos.
Messi reconoció que le resulta difícil resumir lo que representa el Barcelona porque es el club de su vida. Después de conquistar numerosos títulos con el equipo español y de pasar por el Paris Saint-Germain, el delantero alcanzó con la Selección Argentina uno de los objetivos más importantes de su carrera: ganar el Mundial de Qatar 2022.
“Era más que un sueño”, afirmó sobre la consagración con Argentina. También recordó los goles que marcó en la final ante Francia y los ubicó entre los más importantes de su trayectoria por el significado, el momento y la relevancia del partido, junto con otros tantos decisivos que convirtió con el Barcelona.
El capitán argentino contó que siempre quiso ser futbolista y que comenzó a sentir que podía cumplir ese objetivo cuando llegó al Barcelona B y empezó a tener oportunidades de acercarse al primer equipo. Al ser consultado sobre cómo le gustaría que lo recordaran, respondió que como un gran deportista que luchó por sus objetivos y nunca dejó de intentarlo, incluso cuando no conseguía lo que buscaba.
El jurado distinguió a Messi por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, además de su trabajo solidario en favor de la infancia. El argentino consideró un privilegio compartir el palmarés con figuras como Rafael Nadal, Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge y los hermanos Gasol. En la edición 2026 también fueron reconocidos la astronauta Christina Koch, Patti Smith, Julian Barnes, Timothy Garton Ash, los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Studio Ghibli y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.
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