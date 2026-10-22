Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias y desató la locura de los hinchas

La expectativa quedó reflejada en la venta de entradas para el encuentro: las 4.700 localidades gratuitas se agotaron en apenas 13 minutos. Para acceder, los interesados debían inscribirse previamente en la página web de la Fundación Princesa de Asturias, en una convocatoria que evidenció la enorme repercusión del futbolista.

El argentino se acercó a firmar autógrafos a la gente que le esperaba @DeportesCopeA https://t.co/pcWeQazm4Q — DeportesCOPEAsturias (@DeportesCopeA) October 22, 2026

La ceremonia oficial se realizará este viernes en el Teatro Campoamor, donde el rosarino recibirá una distinción que se entrega desde 1987. En el escenario también estarán figuras internacionales como la artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el ensayista Timothy Garton Ash, reconocidos en distintas categorías.

El jurado destacó al argentino como “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol”. Además, fundamentó la elección en “su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

Qué dijo Messi en su presencia en Asturias

Messi reconoció a su familia e hizo hincapié en los valores que tiene como bandera. “Son los mismos que hoy, junto a Antonella, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, explicó.

También destacó al Barcelona, el club que le dio inicio a su irrepetible carrera: “El fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que uno tiene antes de ir a entrenar o jugar”. Messi destacó que en el Barcelona no solo se trata de jugar, sino de asumir un compromiso integral.

"Se entrena como se juega ,no son solo palabras”, destacó Leo cuando fue consultado por su mentalidad competitiva. Y claro, esa competitividad queda para siempre: “No me gusta perder ni los partiditos cortos de los entrenamientos. Siempre busco ganar, crecer y seguir mejorando".