Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias y desató la locura de los hinchas

El capitán argentino fue recibido entre ovaciones en España, se acercó al público para firmar camisetas y agotó las entradas para un encuentro con estudiantes en apenas 13 minutos.
La llegada de Lionel Messi a Oviedo revolucionó la ciudad española. Pasadas las 13, el astro argentino arribó al Hotel Reconquista, donde fue recibido por una multitud que coreó su nombre y aguardó durante horas para verlo de cerca, en la previa de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.
Vestido de negro, el rosarino posó inicialmente junto al cartel de los galardones y luego se fotografió con su esposa, Antonela Roccuzzo, a pedido de los fotógrafos. Sin embargo, el momento más esperado llegó después: el campeón del mundo rompió el protocolo y se acercó a los hinchas que lo aguardaban detrás de las vallas.
En medio de la emoción y los brazos que se extendían para saludarlo, el ex capitán de la Selección argentina firmó camisetas albicelestes y del Barcelona. Con tranquilidad, atendió a quienes buscaban llevarse un recuerdo de un encuentro que convirtió la llegada al hotel en una verdadera fiesta.
La agenda del Diez continuará esta tarde en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde participará de una actividad con alumnos de colegios asturianos que formaron parte del programa cultural Toma la palabra. La propuesta incluyó un capítulo dedicado a “El juego del 10”, que despertó un interés extraordinario.
La expectativa quedó reflejada en la venta de entradas para el encuentro: las 4.700 localidades gratuitas se agotaron en apenas 13 minutos. Para acceder, los interesados debían inscribirse previamente en la página web de la Fundación Princesa de Asturias, en una convocatoria que evidenció la enorme repercusión del futbolista.
La ceremonia oficial se realizará este viernes en el Teatro Campoamor, donde el rosarino recibirá una distinción que se entrega desde 1987. En el escenario también estarán figuras internacionales como la artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el ensayista Timothy Garton Ash, reconocidos en distintas categorías.
El jurado destacó al argentino como “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol”. Además, fundamentó la elección en “su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.
Messi reconoció a su familia e hizo hincapié en los valores que tiene como bandera. “Son los mismos que hoy, junto a Antonella, tratamos de transmitirles a nuestros tres hijos”, explicó.
También destacó al Barcelona, el club que le dio inicio a su irrepetible carrera: “El fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que uno tiene antes de ir a entrenar o jugar”. Messi destacó que en el Barcelona no solo se trata de jugar, sino de asumir un compromiso integral.
"Se entrena como se juega ,no son solo palabras”, destacó Leo cuando fue consultado por su mentalidad competitiva. Y claro, esa competitividad queda para siempre: “No me gusta perder ni los partiditos cortos de los entrenamientos. Siempre busco ganar, crecer y seguir mejorando".
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