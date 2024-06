Lionel Scaloni, antes del partido con Chile: "Veremos si hacemos un retoque"

“Chile cada vez que va a un Mundial lo hace muy bien. Es una selección que no me animaría a decir que no está entre las mejores. Y el equipo de mañana lo tengo. Veremos si le hacemos un retoque. Veremos si hacemos un cambio, dos, tres o ninguno. En el entrenamiento lo terminaré de decidir”, afirmó Scaloni este lunes en el complejo deportivo de East Rutheford, ante una sala repleta de periodistas.

El DT campeón opinó que Canadá y el equipo dirigido por Ricardo Gareca presentan distintas características. "Canadá tiene sus cosas. Chile tiene las suyas. Siempre decimos que nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. En eso estamos. Seguramente buscaremos la posibilidad del que mejor se adapte para ganar el partido. Son dos rivales que juegan diferente. Hemos tomado nuestros recaudos”, avisó.

Scaloni recordó también las finales que la Selección Argentina perdió contra Chile en la Copa América de 2015 y 2016. "No queda nada de eso. Nosotros salimos campeones del mundo en Qatar y eso también ya pasó. Sigue la rueda, la pelota no para. El estado en el que se va a jugar es lo único que queda. Todo lo demás quedó atrás. Vivamos el presente”, consideró el DT argentino.

Y luego agregó: "Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio",

Al final del partido contra Canadá, Scaloni se quejó por el estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium. "Todavía no lo vi y ya dije lo que tenía que decir. Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiero insistir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada", expresó sobre el césped del Met Life Stadium, donde el seleccionado enfrentará a Chile.

Selección Argentina: los posibles titulares ante Chile

Una de las incógnitas del DT es Marcos 'Huevo' Acuña y lo mismo ocurre con Ángel Di María, que tuvo una producción discreta en el estreno. En su lugar podría ingresar Nicolás González.

El posible equipo de la Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristina Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María o o Nicolás González.