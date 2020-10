"Con los jugadores hicimos mucho hincapié en lo que nos vamos a encontrar porque la dificultad del partido es máxima. Jugamos contra una selección que acá (por la altura) es de las mejores del mundo, que pierde muy poco y es importante que el jugador sepa que el rival es una selección potente", expresó Scaloni.

https://twitter.com/Argentina/status/1315671604098207744 #SelecciónMayor @lioscaloni️: "La dificultad es máxima, jugamos con una selección que en su país se hace muy difícil. Pero tenemos un plan e intentaremos llevarlo bien a cabo". — Selección Argentina (@Argentina) October 12, 2020

Asimismo destacó que "ahogar, se van a ahogar todos los jugadores", aunque destacó que "el tema es la sensación que uno tiene".

"Hasta que no lleguemos a la cancha no vamos a saber como reaccionan a esta situación. Hoy podés estar bien y mañana no. Venir dos días antes era para llegar bien al partido. Necesitamos jugadores al ciento por ciento. Si hay alguno que no lo está, hablaremos y tomaré la mejor decisión para el equipo", explicó.

Argentina afronta en Bolivia el desafío de la altura

El entrenador confirmó la baja de Marcos Acuña por lesión pero dijo que el equipo lo tendrá luego de la práctica de hoy en el predio del club The Strongest.

En su lugar, se presumía el ingreso de Eduardo Salvio pero el DT no descartó la opción de "un interno" o de "un extremo".

"La práctica de hoy es una buena prueba pero la más importante es una hora y media antes del partido", agregó el DT, quien como jugador estuvo en el último triunfo argentino (2-1) en La Paz en 2005.

"Uno se acuerda y puede tomar muchos ejemplos. Fue una buena experiencia porque ganamos pero fue un partido muy difícil, como son todos acá en la altura. También hablamos con gente que tiene conocimiento y todos coinciden en la dificultad y en que no hay una fórmula", detalló.

Por último, Scaloni afirmó que su idea de juego será "intentar tener la pelota" ya que el equipo tiene "jugadores para eso" y "cuando sea necesario" tener "profundidad".