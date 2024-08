Los Gladiadores se marcharon con otra derrota en París 2024

El equipo nacional no la tuvo fácil desde que conoció a sus rivales. Sin embargo, jamás imaginó que su travesía por Francia culminaría con cinco derrotas en igual cantidad de presentaciones.

gladiadores2.jpg Los Gladiadores perdieron sus cinco partidos en París 2024.

La despedida resultó dolorosa, ya que ante Egipto se fue al descanso con triunfo parcial de 15 a 14, pero luego no pudo mantener el ritmo y rápidamente le dieron vuelta la historia los egipcios, que se llevaron la segunda parte con un parcial de 20- 12.

Los Gladiadores habían comenzado su participación en el torneo con una derrota ajustada por 36 a 31 frente a Noruega. A esto le siguió caídas ante Hungría (35 a 25), Dinamarca (38 a 27), Francia (28 a 21) y esta última ante Egipto (34-27).

Esta despedida de París también significó el adiós para dos históricos: Federico Pizarro y Federico Fernández, quienes jugaron los cuatro Juegos Olímpicos.

Belén Casetta, eliminada en París 2024

La atleta argentina terminó undécima en su eliminatoria correspondiente a los 3.000 metros con obstáculos y no pudo meterse en la final de los Juegos Olímpicos. Casetta, de 29 años, finalizó su serie en la penúltima posición con un tiempo de 9:34,78, a 20 segundos de las líderes: la keniata Beatrice Chepkoech, la francesa Alice Finot y la alemana Lea Meyer.

"Tenía una expectativa muy grande pero me fue re mal. Venía con el objetivo de entrar en la final, estaba muy bien pero no me salió. Me da bronca por el esfuerzo que hizo mucha gente y después de tanto tiempo preparando la carrera", dijo la marplatense. Y agregó: "Traté de representar a la Argentina de la mejor forma y fue un desastre. Le pido perdón a la gente que me estuvo siguiendo y que los hice madrugar al pedo".

gladiadores3.jpg "Traté de representar a la Argentina de la mejor manera y fue un desastre", dijo Casetta.

Golf: Tosti y Grillo, lejos de la zona de medallas

Los golfistas argentinos Alejandro Tosti y Emiliano Grillo no pudieron dar el golpe necesario para continuar con sus aspiraciones y se despidieron de los Juegos Olímpicos, lejos de los puestos de medallas.

Tosti, de 28 años, fue el más regular de los dos, firmó cuatro tarjetas parejas y cerró con un total de 270 (68-69-69-70) para terminar con ocho bajo el par de la cancha en la 18º posición de la competencia.

Por su parte, Grillo firmó una tarjeta de 68 golpes en el cierre y terminó con un total de 284 ubicado en el puesto 43, haciendo el par de la cancha.