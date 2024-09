Los Pumas vencieron a Sudáfrica y van por el título

Con esta victoria histórica ante los bicampeones del mundo, el seleccionado argentino mantiene vivo el sueño de consagrarse campeón del certamen por primera vez. Además, lograron un hito sin precedentes: vencer a los tres gigantes del hemisferio sur: Springboks, All Blacks y Wallabies en una misma edición del torneo.

El inicio del encuentro fue desafiante para Los Pumas, ya que se encontraron rápidamente abajo en el marcador 17-0 tras los tries de Aphelele Fassi y Jesse Kriel, ambos convertidos por Handre Pollard y un penal de este último.

Sin embargo, el equipo dirigido por Felipe Contepomi reaccionó con contundencia. Mateo Carreras, Pablo Matera y Joel Sclavi anotaron tres tries en rápida sucesión, que sumados a las conversiones de Tomás Albornoz, les permitieron dar vuelta el partido y ponerse 19-17 en apenas 26 minutos.

La remontada no terminó allí, ya que Albornoz amplió la ventaja con un nuevo try convertido a los 34 minutos, llevando el marcador a 26-17. Sin embargo, Sudáfrica no bajó los brazos y descontó rápidamente con una corrida de Cobus Reinach, dejando el marcador 26-22 al cierre de un primer tiempo vertiginoso.

En el segundo tiempo, los Springboks retomaron la delantera gracias a dos penales convertidos por Pollard y Manie Libbok, poniendo a Sudáfrica arriba 28-26. El partido se convirtió en una verdadera batalla de estrategias y nervios, pero "Los Pumas" se mantuvieron firmes y Tomás Albornoz volvió a ser determinante al anotar un penal que les devolvió la ventaja 29-28.

La emoción alcanzó su punto máximo en los minutos finales, cuando Manie Libbok falló un penal decisivo que podría haberle dado la victoria a los sudafricanos.

El error selló la histórica victoria de Argentina, dejando a Sudáfrica sin la posibilidad de consagrarse campeón en esta jornada.

Con este triunfo, Los Pumas quedaron segundos con 14 puntos, 5 menos que los Boks y tres más que los All Blacks, que hoy vencieron como visitantes a Australia 31-28.

Los argentinos llegan a la última fecha del Rugby Championship con posibilidades matemáticas de conquistar el título por primera vez, pero para ello deberán vencer a los sudafricanos como visitantes, marcar tres tries más que ellos y superarlos por más de siete puntos, algo que parece poco menos que imposible.

El próximo desafío será el sábado 28 de septiembre en el Mbombela Stadium de Nelspruit, donde el conjunto argentino buscará coronarse campeón frente a Sudáfrica, en un duelo que promete ser apasionante y donde la selección tendrá que ganar con amplia ventaja, consiguiendo el punto bonus, para conseguir el tan ansiado título.