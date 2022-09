Los siete tenistas argentinos que le ganaron a Roger Federer

Perdió apenas 275 partidos. Son pocos los que han podido ganarle en comparación a los que lo han enfrentado. Pero siete tenistas argentinos han podido cumplir la difícil misión de vencer a Federer, para muchos el mejor de la historia: David Nalbandian (ocho veces), Juan Martín Del Potro (siete), Guillermo Cañas (tres), Franco Squillari (dos), Mariano Zabaleta, Federico Delbonis y Lucas Arnold (una vez cada uno).

Nalbandian tuvo un verdadero clásico con Roger. El Rey, que se retiró en 2013, le ganó los primeros cinco enfrentamientos y en dos de las tres finales que disputaron: Masters de Shanghai en 2005 y Masters 1000 de Madrid en 2007.

Y además lo venció en su tierra, Basilea, en las semifinales de la edición 2002 del Abierto de esa ciudad, un torneo que valora mucho el suizo. Llegaron a estar 8-8 en el historial hasta 2007, aunque terminó 11-8 a favor de Federer.

Embed

Por su parte, Delpo le ganó la final del US Open 2009 (su único título major) a Roger y cortó con su hegemonía de cinco títulos seguidos en ese certamen. Con 25 partidos, es el argentino que más veces lo enfrentó en la historia.

El historial concluyó 18 a 7 para Su Majestad, quien dijo que era más difícil ganarle a él que a Nalbandian. "Yo pienso que el mejor Del Potro es un poco más difícil de vencer, por su saque y por su drive, que está menos a tu control, mientras que con el juego de David sentías que todavía tenías chances, aunque el problema con él es que podía hacerte sentir muy chico y muy malo porque te superaba completamente desde la línea de base", expresó alguna vez.

Después, Arnold y Squillari pueden sacar chapa que terminaron con el historial a favor ante uno de los mejores deportistas de la historia. Arnold, finalista en dobles de Roland Garros 1997 y ex N° 21 del ranking en esa especialidad (77° en singles), increíblemente, fue el primer rival del circuito para Roger en 1998 cuando él tenía apenas 16 años y 11 meses y ocupaba el puesto 702 del ranking ATP. Le ganó y nunca más se volvieron a enfrentar. Por ende, fue el primer argentino que ganarle al suizo.

Embed

"De chico no parecía crack", dijo alguna vez. Mientras que Squillari lo enfrentó dos veces y le ganó ambas. "Le gané en Hamburgo en 2001 cuando teníamos 19 años y él estaba 15 del mundo. Yo estaba un puesto por debajo, 16. La segunda victoria es menos creíble. En el 2003, en Sydney, él era 6 del mundo y yo en cancha dura no le ganaba ni a mi abuela. Cuestión que le terminé ganando 6-2 y 6-3. Lo tengo de hijo y nunca me ganó un set", disparó.

Además, Cañas y Delbonis quedaron igualados en el historial con Federer: 3-3 y 1-1 respectivamente. Y por último, Zabaleta festejó una vez ante el suizo y cayó en otras tres ocasiones. Después, sin triunfos lo enfrentaron otros 12 tenistas argentinos: Juan Ignacio Chela (seis caídas), Gastón Gaudio (cinco), José Acasuso (cinco), Juan Mónaco (cuatro), Leonardo Mayer (cuatro), Diego Schwartzman (cuatro), Guillermo Coria (tres), Guido Pella (dos), Carlos Berlocq (dos), Diego Hartzfield (dos), Brian Dabul (uno) y Máximo González (uno).