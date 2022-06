De visita a ESPN F90, el Pipa señaló que lo llamaron del club de Núñez pero que no fue el entrenador Marcelo Gallardo sino el manager de la institución, Enzo Francescoli.

"Hablé con Enzo. Fue una charla normal, que era para eso (para saber si era posible su vuelta), y el fin de semana estuve en la cancha y también estuvimos charlando", reveló.

"¿Te quisieron convencer?", le preguntaron a lo que contestó con firmeza: "No, porque me preguntaron, una pregunta no es tratar de convencer".

A lo largo de la entrevista el goleador admitió que entre todas las opciones que le aparecieron en las últimas semanas no estuvo la de volver a River, "porque primero que nada quiero seguir jugando en Europa, viviendo allá, más que nada eso. Me gusta competir y quiero jugar los años que pueda en Europa".

"Me gustaría volver alguna vez. Cuando fui el fin de semana a la cancha... la gente, el estadio, cómo se vive, me gustaría volver a jugar en el fútbol argentino, no sé cuándo", agregó.

Alario-River-No.mp4 La palabra de Lucas Alario en su paso por ESPN F90.

Al ser consultado si se imagina al delantero uruguayo Luis Suárez jugando esta temporada en River, Alario no dudó: "No. Me van a putear todos pero no".

"Ojalá, primero por la Liga, por el torneo, por River... La jerarquía y experiencia que tiene es enorme pero debe tener muchas ofertas y seguro debe priorizar seguir allá (por Europa)... No lo sé, a lo mejor mañana está acá", indicó.

Acerca de si la Selección Argentina es candidata a quedarse con el Mundial de Qatar 2022, el goleador no dudó: "Yo le tengo una fe enorme, tengo una fe ciega mal", y dijo que está para campeón.

La lista de Lionel Scaloni parece prácticamente cerrada a pesar de que aún restan varios meses para el inicio de la Copa del Mundo. Alario es consciente de que tiene poco tiempo para intentar meterse en esa nómina: "Sé que me juego en los próximos meses la posibilidad de ir al Mundial y también que la remo desde atrás, soy consciente así que me estoy preparando para arrancar una nueva temporada y todo lo que dependa de mi lo voy a hacer".