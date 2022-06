Gallardo brindó detalles de su charla con Luis Suárez

"Es difícil hablar de una posibilidad que no se sabe si puede ser real, más allá de la consideración del futbolista. No depende de nosotros, si sería así tendríamos más razones para comunicar. En este caso, lo que debemos hacer es esperar y ver qué posibilidades haya cuando el jugador analice toda su situación", respondió el Muñeco cuando fue consultado al respecto.

En esa misma línea, reconoció que, además de la dirigencia, él también se comunicó telefónicamente con el uruguayo y le expresó su deseo de contar con él para lo que resta de la temporada.

"Hablé con él, lo conozco, hay buena relación y respeto. Me comuniqué para ver qué quería hacer de su carrera y ver si quería venir a una institución como la nuestra, para llegar bien al Mundial", reveló el entrenador.

En sintonía con los refuerzos, aclaró que no tiene "certeza" de cuándo se van a definir las situaciones pero que espera que "la semana que viene podamos concretar alguno".

Por último, en cuanto al empate en cero contra los tucumanos, analizó: "Si bien hoy no pudimos ganar, hicimos méritos para hacerlo. No tuvimos eficacia a la hora de definir pero son partidos cerrados que abriendo el marcador se da totalmente diferente y hoy no lo pudimos hacer".

"Generamos seis o siete situaciones para convertir y no la metimos. El segundo tiempo fue un monólogo nuestro en campo de ellos con la posibilidad de tener la pelota pero no lo pudimos abrir. Atlético no nos pateó una sola vez al arco", cerró no antes de indicar que es muy difícil que Juanfer Quintero juegue entre semana ante Colón..