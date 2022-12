Macri se refirió a quienes lo tildan de mufa: "Están mal de la cabeza"

"Lo tomo con que están definitivamente mal de la cabeza. A mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", retrucó en diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia.

"No creo en las cábalas. Creo que esto es mucho más grave, es algo más profundo, propio del populismo de buscar generar la ignominia de alguien que piensa distinto. Que me tilden de mufa, me resbala, no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde el 2003 para acá, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto y generan que la gente no se anime a expresar lo que piensan", agregó.

Macri-Mundial.jpg Mauricio Macri presenció los encuentros de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar como miembro de la FIFA. Archivo.

En una charla futbolera, condición que impone el ex presidente previo a prestar testimonio desde Doha, aseguró que Croacia es uno de los rivales más complejos a enfrentar en la Copa del Mundo y elogió al equipo de Lionel Scaloni al ubicarlo entre los seis mejores seleccionados del mundo.

"Croacia es el mejor equipo del Mundial. No tienen a (Lionel) Messi o a (Kilyan) Mbappé, pero todos juegan", afirmó, al tiempo que sostuvo que la parada de este martes a las 16 será "muy dura".

En la misma línea, destacó el nivel del capitán Lionel Messi y reflejó la idolatría que cosecha a nivel mundial. Además, sostuvo que en el cruce con Países Bajos, el nivel de tensión que se vivió fue muy alto.

"Los holandeses fueron ásperos y jugaron con buscar la tensión del otro. Mientras no sobrepasemos un límite, mostrar personalidad no está mal", argumentó Macri al respaldar el accionar de la Selección.

"Lo de Messi es de otra dimensión. La idolatría que hay es descomunal, la gente quiere que gane Messi. Es el mejor jugador de la historia", subrayó Macri, y agregó: "Está en un momento tremendo, de madurez, de plena confianza. A la calidad que tiene él, le agregó la madurez y la confianza. Cuando encara lo hace con total confianza".

Además, el ex presidente se mostró optimista de cara a lo que resta del Mundial y aclaró que, de haber un desenlace positivo, será mérito del cuerpo técnico y los jugadores, y no del Gobierno. También contó que evita comunicarse con los jugadores del plantel dado que considera que deben estar "lo más tranquilos posible".

"Si salen campeones es mérito de los jugadores", aseguró y continuó: "El Gobierno no tiene nada que ver, es mérito exclusivo del cuerpo técnico. La mala política intenta apropiarse de todo lo que es bueno, pero los ciudadanos no somos tontos, los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo gala de una gran personalidad. Disfrutemos esto que es algo único".