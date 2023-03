Maravilla Martínez: "Este año se tiene que dar el combate mundialista"

Con el segundo puesto en el ranking de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB) y en la búsqueda de un nuevo campeonato mundial, el quilmeño enfatizó: "Estoy a punto caramelo. Me encuentro muy fuerte mentalmente. Tengo muchos años encima que los pude asimilar bien. Este año se tiene que dar el combate mundialista". Está esperando con ansias esa pelea por el cinturón ante algún campeón de la categoría como Erislandy Lara o Jermall Charlo.

En cuanto a su próximo combate, el ex campeón mundial de peso mediano del CMB, de la OMB y anteriormente de la categoría superwélter del CMB, remarcó: "Sea pelea eliminatoria o campeonato estoy igual. Estoy listo para enfrentar a quien tenga que enfrentar porque a esta altura de la vida y del ranking estar esquivando... Tengo muchas ganas".

Embed ¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!



#ESPNKnockOut #StarPlusLA pic.twitter.com/C5ampcSokJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 22, 2023

"Es un trabajo muy arduo todo. Vengo de ganar cuatro por KO y dos por puntos. Sé que es una locura, pero se que se puede conseguir. Bendita la locura, gracias a esto me pude volver a subir al ring", agregó el argentino de 48 años.

Con respecto a su vuelta al boxeo y determinación para seguir peleando, contestó: "La vida está para desafiar cosas grandes. No me gusta decir que mañana me voy a levantar y le voy a dar de comer a las palomas. Déjame entrenar para desafiar a los mejores, como Golovkin (súper campeón de la categoría)".

"Me gusta afrontar los desafíos y tomar las riendas. Sé que cuando tomo las riendas, hace media hora no era la misma persona que soy ahora. Uno nunca baja del ring siendo la misma persona. Estoy en búsqueda de la evolución personal, de un desafío personal", continuó Maravilla, quien se llenó de orgullo de pelear en el Luna Park: "Acá pelearon todos, desde Monzón, Gatica, Castro, Coggi, Vázquez, Domínguez, Narvaez, Galíndez, Ringo, Locche, faltaba yo. Estoy contento con haber puesto el Luna Park en mi propio corazón".