Maravilla Martínez sobre Jhon Teherán: "Tengo ganas de matarlo"

“Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Yo me preparé para pelear con un batallón de espartanos, preparadísimo para una pelea dura, para una pelea fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez así”, expresó el boxeador.

Maravilla Martínez le ganó por nocaut a Jhon Teherán en el Luna Park.

El argentino sólo necesitó un minuto y medio para noquear a su rival. pic.twitter.com/qFHjddvifw — Felipe Reynoso (@FelipReynoso) March 22, 2023

“Para matarlo... Cómo se zambulló con una mano que ni había llegado clara. No bien empezada la pelea había entrado una mía, clara, y él había dado un quejido de dolor, pero tampoco esa era para que se cayera. Estoy muy caliente”, agregó Maravilla, quien quiere volver a ser campeón mundial, en diálogo con Telam.

El argentino de 48 años, tercero en el ránking de medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), concluyó: "Entré con una agresividad bastante fuerte, bastante fuerte. Entré con bastante intensidad y entré a combinar los amagos con los golpes, pero tampoco es que todavía estaba trabajando al 100 por 100. Ni loco. Metí una mano buena, pero no para caer. Ninguna de las manos que saqué era para que Teherán se cayera. ¡Encima me hizo quedar mal a mí! Encima eso. Tengo ganas de matarlo”.

Maravilla Martínez quiere volver a ser campeón mundial este año

"Estoy a punto caramelo. Me encuentro muy fuerte mentalmente. Tengo muchos años encima que los pude asimilar bien. Este año se tiene que dar el combate mundialista", contó Maravilla Martínez tras la pelea con Jhon Teherán. El quilmeño está esperando con ansias esa pelea por el cinturón ante algún campeón de la categoría como Erislandy Lara o Jermall Charlo.