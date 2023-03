"Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, acusa Teherán en el video que empieza a viralizarse en las redes sociales.

El cafetero acusa a un par de promotores de haberse metido en el medio para sacarle dinero de una supuesta deuda anterior. Jhon Molina es un exboxeador que le hizo de nexo para traerlo al país, quien le dijo que le descontaría 900 dólares por una vieja deuda que, supuestamente también, el púgil mantenía con su ex manejador, Andy Espinoza.

Por otro lado, el colombiano comienza a hablar de la Argentina, y cuando va a largar su crítica, se frena y elogia al país: "La gente es amable, me dijeron que eran racistas pero no es así. Es elegante, humilde". Y destaca al Chino Maidana -responsable de la velada- como un "excelente promotor".

Sin embargo, al hablar del deporte de los puños en el país, dispara: "En cuestiones de pelea, boxeo, se daña Argentina". El colombiano no solo ensucia al boxeo argentino y acusa que le ofrecieron para perder si no que aceptó y asegura tácitamente que su derrota tempranera con Maravilla Martínez fue porque se dejó caer y decidió no levantarse por la oferta económica.