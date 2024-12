Marcelo Gallardo ya piensa en 2025: qué jugadores se irían de River

Marcelo Gallardo sabe que 2024 tuvo gusto a poco para el paladar acostumbrado a las mieles del éxito del hincha, por lo cual más temprano que tarde se viene una renovación en el plantel que incluirá tanto a futbolistas que terminan su contrato y a aquellos que vienen teniendo un bajo rendimiento.

En la línea defensiva habría tres bajas, casi todas dadas por el poco rodaje durante el segundo semestre del año. Uno de los que podría abandonar el elenco de Núñez sería Ramiro Funes Mori. El zaguero zurdo tan solo sumó minutos contra Gimnasia (90') y ante Defensa y Justicia (67') con el Muñeco como entrenador, ya que quedó relegado por una sinovitis en su rodilla izquierda. Su segunda etapa en el Millonario, iniciada en 2023, parece ir terminando.

Por otra parte, Federico Gattoni también podría estar teniendo sus últimos entrenamientos con la Banda. El ex jugador de San Lorenzo llegó a préstamo de Sevilla mientras Martín Demichelis todavía era el DT y no llegó a cumplir las expectativas para acompañar a Germán Pezzella. De hecho, en su último encuentro como titular cometió errores que ocasionaron la victoria de Independiente Rivadavia.

Ramiro Funes Mori River 2025.jpg Ramiro Funes Mori tuvo poca acción en su segundo paso por River y podría dejar el club a fin de año.

El último de la zona baja que se iría sería Enzo Díaz. El lateral izquierdo quedó relegado por la llegada de Marcos Acuña para ocupar el puesto. Y cuando el Huevo se ausentó por dolencias físicas, el ex Talleres tuvo que pasar por el quirófano por una hernia inguinal que no le permitió terminar el año. En el último mercado de pases, ya recibió sondeos desde Europa.

El volante central sería otro de los puestos en la mira. Es que tanto Matías Kranevitter y Nicolás Fonseca podrían dejar el Millonario. Durante la estadía de Micho y el escaso tiempo del Muñeco en su segundo ciclo fue un sitio que se rotó debido a que ni los mencionados ni Rodrigo Villagra lograban adueñarse al 100%. Napoleón se la jugaría por el ex Talleres para el próximo año.

Luego, la incógnita está puesta en la situación de Manuel Lanzini. El 10 termina su vínculo con River el 31 de diciembre y todavía no habría tratativas para renovar el contrato. En el año, solo jugó 27 partidos, la mayoría entrando desde el banco de suplentes. No obstante, en la retina del hincha quedó el gol que le convirtió a Boca en el último Superclásico disputado en La Bombonera.

Miguel Borja River 2025.jpg Miguel Borja pasó de goleador a suplente en este 2024 irregular de River.

Por último, hay dudas en torno al futuro de Miguel Borja y Adam Bareiro. El colombiano pasó a de ser el goleador del ciclo Demichelis a quedar relegado con Gallardo por características y el buen rendimiento de la dupla Colidio-Solari. No obstante, a pesar del cuestionamiento de los hinchas y el nuevo rol que adaptó, el Colibrí tendría decidido quedarse a pelearla, con el asterisco del bajo precio en su cláusula de rescisión.

La experiencia del paraguayo con la camiseta riverplatense hasta ahora no fue la deseada. Es que tras ser figura en San Lorenzo, el atacante no logró anotar un gol y mantiene una sequía de 16 partidos. Sumado a eso, en el último mes sufrió un esguince de tobillo que no le permite terminar el año dentro de los terrenos de juego.