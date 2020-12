Mariano Werner se consagró campeón del TC por primera vez

La competencia se desarrolló en el autódromo internacional de El Villicum, de la localidad de Albardón, San Juan y detrás de Canapino (Chevrolet) finalizaron Castellano, Gastón Mazzacane, Mauricio Lambiris y Mariano Werner.

En la Copa de Oro, Werner terminó ​en lo más alto con 153.25, seguido por Castellano con 133.75 y Mazzacane con 131.25. De esta manera, volvió a darle un título de TC a los fanáticos de Ford tras cinco años, ya que el Gurí Omar Martínez había sido el último en coronarse con la marca en 2015.

Luego de la victoria, el entreriano expresó: "estoy enormemente feliz, porque en un año difícil, pudimos tener un año fantástico. Es tan difícil esto… Hace 13 años que lo vengo buscando, con algunos errores míos grosos, y otros no tantos, pero por suerte podemos festejar".

En tanto, emocionado por ganar el trofeo de TC por primera vez en su carrera luego de 13 años, Werner agregó: "tantas veces lo prometí y no se los pude dedicar, hoy me saqué una mochila de encima. Sé lo que tardó en llegar y lo difícil que se hizo. Por eso se lo dedicó a los que me siguieron, a los que me apoyaron. También a los que me perdonaron y a quienes me castigaron".

Werner nació el 28 de diciembre de 1988 en Paraná, y en 1996 comenzó a competir en la escuela de Karting de Paraná. Luego, fue bicampeón en la Fórmula Renault en 2005 y 2006, y también fue monarca del TC Pista en 2007, y sub campeón de TC en 2017, y campeón de la Clase 3 de Turismo Nacional ese mismo año, con un Fiat Línea.