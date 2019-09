-¿Cómo analizás la marcha de Argentina en función de los rendimientos del equipo bajo la conducción de Lionel Scaloni?

Creo que lo importante es que se está construyendo una Selección después de un período de enormes dificultades que terminaron en el Mundial de Rusia. Y en las etapas de construcción se van encontrando todo tipo de señales. Los partidos amistosos sirven, como el que se jugó ahora frente a Chile y el siguiente ante México, pero también sirven los pocos ensayos que pueden hacerse, la convivencia con el plantel, las relaciones que establecen los jugadores, las complicidades dentro y fuera de la cancha. Todo esto lo va mirando y midiendo Scaloni y su grupo de colaboradores que siempre destaco.

Lionel Scaloni

-¿Qué dejó como saldo la Copa América en Brasil?

En general, varias respuestas individuales buenas y la clara sensación de que el equipo fue creciendo durante la competencia. Y creció a pesar de todo lo que siempre gira alrededor de la Selección respecto a rumores, especulaciones y versiones falsas que también me involucraron. Pero la Selección terminó ofreciendo una buena imagen en Brasil. Y a Scaloni le sirvió para hacer su evaluación y su análisis en relación a todo lo que tiene por delante. A partir de esas lecturas armó la convocatoria para estos compromisos en Estados Unidos.

-Varios que anduvieron bien en Brasil no están ahora en Estados Unidos. Como por ejemplo Foyth, lesionado, y el Kun Agüero, más allá de la ausencia obligada de Messi por suspensión.

Sí, claro. Es que a esos jugadores ya los tiene. Ahora debe ampliar las citaciones para continuar probando. Aunque por supuesto hay un momento en que hay que dejar de probar. Ese momento todavía no llegó, pero sin lugar a dudas va a llegar.

-¿Cuándo?

Probar podés probar siempre, pero de manera muy selectiva. Yo hablo que los tiempos de nuevas convocatorias masivas se van achicando. Después de esta doble fecha FIFA, hay otra en octubre y otra más en noviembre. Me parece que en la de noviembre, Scaloni debería tener y definir a trece, catorce o quince jugadores que van a ser de él. Cuando digo que van a ser de él, me refiero a jugadores ya muy metidos en esta Selección, considerando además la cercanía de las Eliminatorias, que cualquiera sabe que nunca son sencillas. Pero por ahora está bien que continúe mirando y probando. Ya tiene una base que se vio en la Copa América. Esa base tiene que ampliarse. No necesariamente con jugadores que tengan que ser titulares si o si. Un plantel se arma y luego se elige quien juega de arranque, quien espera… Por citar un caso, la convocatoria de Alario me parece interesante.

-¿Por qué?

Es un punta veloz, potente, con gol y con recorrido en una liga muy importante de Europa como es Alemania. El cuerpo técnico tiene que verlo entrenar y jugar. No es que lo citaron y ya se gana una titularidad de aquí en más. No, no es así. Pero necesita la Selección a otro punta, más allá de los que ya tiene, como Agüero que anda por los 31 años y Dybala, al que yo considero que es punta, que es la función donde puede imponer lo que más sabe, porque para ser media punta le falta pase.

-¿Creés que por no viajar con la Selección de alguna manera vas a reavivar algunas críticas que se manifestaron en la Copa América?

Ya no les doy bola a esas críticas.