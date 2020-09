Messi: ir en contra del propio deseo

En medio de operaciones de prensa de todos los colores y de lobbys descarnados, el mejor jugador del mundo atentó contra su postura original y prefirió continuar ligado al Barça. El costo de este retroceso es un capítulo abierto que solo el tiempo podrá ir revelando.

“Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último año no encontré la felicidad dentro del club”, le confesó Lionel Messi al mundo del fútbol, denunciando sus sentimientos. En otro momento, agregó: “Estoy en el derecho de poder decidir. Me iba a buscar nuevos objetivos y nuevos retos. No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba e club y era buenos para todos”.