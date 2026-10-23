Messi recibió el premio "Princesa de Asturias"y la Princesa Leonor destacó su trayectoria

Con este reconocimiento, Messi se incorporó a una lista de figuras destacadas del deporte que incluye a Sebastian Coe, Severiano Ballesteros, Miguel Induráin, Carl Lewis, Martina Navratilova, Arantxa Sánchez Vicario, Fernando Alonso, Michael Schumacher y Rafael Nadal. Entre los premiados de los últimos años también figuran Eliud Kipchoge, Carolina Marín y Serena Williams, distinguida en 2025.

Hasta ahora, el fútbol había recibido el galardón a través de equipos o de jugadores reconocidos en conjunto. La selección de Brasil fue premiada en 2002, después de conquistar su quinto Mundial, mientras que la de España lo obtuvo en 2010, tras ganar la Eurocopa de 2008. En 2012, Iker Casillas y Xavi Hernández fueron distinguidos juntos por sus trayectorias y su contribución a los éxitos del seleccionado español.

En su intervención, Leonor también recordó la primera edición de los premios, celebrada en 1981, y la distinción a la filósofa María Zambrano en Comunicación y Humanidades. A partir de ese antecedente, planteó cómo sostener el entusiasmo en tiempos de desencanto social y mencionó la obra de los estudios Ghibli antes de referirse a Messi como ejemplo de una trayectoria capaz de generar un sentimiento compartido.

El discurso de Felipe VI durante la ceremonia a semanas de las elecciones en España

Por su parte, Felipe VI centró su discurso en la importancia de preservar la democracia y las instituciones, en un mensaje dirigido al escenario político español ante las elecciones previstas para el 29 de noviembre. “La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia”, afirmó el monarca.

El rey sostuvo que la democracia no se limita a las elecciones y recordó la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de definir la orientación política del país. También vinculó ese compromiso con la Transición española y la Constitución de 1978, un proceso que, según expresó, se apoyó “en la generosidad y en la altura de miras” para pasar de la dictadura a las libertades democráticas.

Felipe VI también se refirió a la aceleración tecnológica y a la necesidad de preservar la paciencia y la confianza. “Démonos tiempo y confianza para llegar a la mejor versión de nosotros”, expresó durante la ceremonia, en la que combinó esa reflexión con su llamado a fortalecer la convivencia democrática.

Entre los galardonados de esta edición también se encuentran la cantante Patti Smith, el novelista Julian Barnes, el historiador Timothy Garton y la astronauta Christina Koch. La entrega reunió a representantes de distintos ámbitos de la cultura, la ciencia y el deporte, con Messi como uno de los protagonistas de la jornada y Leonor destacando su trayectoria durante su intervención.

Todos los galardonados de los premios Princesa de Asturias 2026