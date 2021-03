Miami avanza en su campaña para ser sede del Mundial 2026

Miami está en una lista corta de 17 ciudades que compiten por ser una de las 10 a 12 sedes en Estados Unidos. La Copa Mundial de 2026, la primera con 48 equipos, se repartirá entre tres ciudades canadienses, tres mexicanas y entre 10 y 12 estadounidenses.

El grupo examinó la infraestructura, el césped, el potencial comercial, la sostenibilidad, la experiencia de los aficionados y las iniciativas en materia de derechos humanos del Hard Rock Stadium.

Entre los argumentos de venta para el sur de la Florida: Miami-Fort Lauderdale fue el número 1 entre todos los mercados estadounidenses en audiencia de la Copa Mundial de 2018 en Telemundo en español y el número 2 en general para la cobertura de Fox en inglés. Además, el partido "El Clásico Miami" entre los gigantes españoles FC Barcelona y Real Madrid en 2017 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens generó $15 millones en ventas de entradas, el partido de fútbol más taquillero en la historia de Estados Unidos.

image.png Hard Rock Stadium de Miami

"Después de nuestro undécimo Super Bowl, que rompió récords en 2020, y de un partido del College Football National Championship en 2021, Miami está preparada para la Copa Mundial de la FIFA de 2026", dijo William D. Talbert III, presidente y director general de la Greater Miami Convention and Visitors Bureau. "Con cinco grandes centros de convenciones, nueve sedes deportivas y de eventos y un clima cálido incesante, el Área Metropolitana de Miami ofrece todo lo que los aficionados pueden pedir. Estamos encantados de ser uno de los principales finalistas en el proceso de selección de la World Cup de 2026 y esperamos trabajar más estrechamente con nuestros socios de U.S. Soccer y la FIFA."

José Sotolongo, director de deportes y entretenimiento/turismo de la GMCVB, dijo que, además de presentar una oferta para los partidos, el comité de la candidatura de Miami está compitiendo para ser seleccionada como sede de entrenamiento y centro de medios.

Entre las instalaciones de entrenamiento que estarían disponibles se encuentran el complejo de entrenamiento del Inter Miami en Fort Lauderdale, las nuevas instalaciones de entrenamiento de los Miami Dolphins, la Barry University, la FIU, St. Thomas University y el Marlins Park, si fuera necesario.

"Nuestras instalaciones son insuperables", dijo Sotolongo. "Hemos acogido muchos amistosos internacionales. Estamos más que preparados y seguros de que podemos ofrecer a la FIFA y a los organizadores todo lo que buscan en unas instalaciones listas para la World Cup. Nos gusta bromear con el hecho de que somos la ciudad más septentrional de Latinoamérica, tenemos acceso directo desde casi todos los continentes. Somos el único aeropuerto de Estados Unidos que tiene más de 100 aerolíneas".

image.png El alcalde de Miami, Francis Suárez, presentó este miércoles la candidatura de esta ciudad para ser la gran anfitriona del Mundial de 2026

Las otras ciudades estadounidenses de la lista de finalistas son: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Baltimore (M&T Bank Stadium), Boston (Gillette Stadium), Cincinnati (Paul Brown Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Denver (Empower Field at Mile High), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Ángeles (Rose Bowl), Nashville (Nissan Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Orlando (Camping World Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), área de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Seattle (Lumen Field) y Washington, D. C. (FedEx Field).

"Miami no es ajena a la organización de grandes eventos deportivos, y el Hard Rock Stadium es la sede perfecta para la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Todd Boyan, vicepresidente senior de operaciones del estadio del Hard Rock Stadium. "Estamos deseando recibir a la FIFA en Miami a finales de este año para poder mostrarles de primera mano la tecnología de vanguardia y los servicios de primera clase que ofrecemos en el Hard Rock Stadium".

Los próximos pasos en el proceso de selección de la Copa Mundial incluyen una visita presencial a la sede en el tercer trimestre de 2021, y se espera una decisión final sobre las ciudades anfitrionas para finales de año.

Canadá y México acogerán 10 partidos cada uno, y Estados Unidos 60, incluidos los cuartos de final, las semifinales y la final.

"Nosotros, como ciudad anfitriona, estamos en nuestra casa, es nuestro fuerte traer grandes eventos a nuestra comunidad", dijo Sotolongo. "Me sentía muy cómodo antes de la llamada y me siento aún más cómodo ahora".