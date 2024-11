Mike Tyson volvió al boxeo y protagonizó una de las peleas más esperadas del año: cómo le fue

La pelea fue muy pareja pese a la diferencia de 31 años entre ambos y Paul se impuso en las tarjetas de los jueces por 80-72 y 79-73. En algunos momentos, Tyson sorprendió con sus movimientos rápidos, sus reflejos y con una serie de golpes limpios y certeros que no derribaron a Paul, pero se hicieron sentir.

Al final del combate, Paul elogió a Tyson, de 58 años. "En primer lugar, es un gran honor. Rindámonos ante Mike, hermano. Él es una leyenda. Es el más grande que jamás lo haya hecho. Él es el GOAT (más grande de todos los tiempos). Lo admiro", destacó ante las cámaras y los micrófonos. "Estoy inspirado en él y no estaríamos aquí hoy sin él. Este hombre es un ícono y es un honor poder pelear contra él. Y obviamente, es el hombre más duro y malo del planeta, así que fue realmente difícil como esperaba que fuera”, agregó.

Tyson, por su parte, se refirió a la posibilidad de retirarse del boxeo de manera definitiva. "No lo sé", respondió después de la derrota por puntos.

Este combate fue parte de una tendencia creciente donde figuras del entretenimiento y las redes sociales incursionan en deportes profesionales, desafiando a atletas consagrados y generando un nuevo tipo de espectáculo que combina deporte y entretenimiento digital.

Cuántos millones de dólares ganaron Mike Tyson y Jake Paul

Cada uno de los boxeadores embolsó U$S40 millones por subirse al ring. "Esta pelea no va a cambiar mi situación económica. Incluso si fuera gratis, daría igual. Mi esposa me dice que no tengo que hacerlo", había expresado Tyson antes del combate. Distinta fue la opinión del influencer y youtuber: "Es el mayor pago de mi carrera, de todas mis peleas. Sin duda, es una suma bastante jugosa”.

Para Tyson, fue la pelea más redituable de su carrera, ya que la mayor cantidad de dinero recibida habían sido 30 millones de dólares por cada uno de los combates ante Evander Holyfield, a quien en 1997 le mordió una de sus orejas y le arrancó ocho centímetros de cartílago.

A pesar de su descalificación, Tyson logró conservar una parte considerable de sus ingresos de ese combate, ya que sólo le quitaron tres millones de dólares de su bolsa.