Montecarlo: Andrey Rublev dio vuelta un partidazo y es campeón

Rublev se repuso de manera magistral y con tenis de alto vuelo a un panorama totalmente adverso: perdió el primer set y en el segundo se encontró 1-4 abajo, y con su rival a un punto de ganar otro game, para luego servir para campeonato.

Sin embargo, el tenista ruso redujo sus errores, ganó solidez jugando desde el fondo, y logró más agresividad a la hora de atacar, y de a poco se le fue arrimando al noruego, que entre errores no forzados y desgaste físico y mental comenzó a caerse.

Así, tras ganar cinco games de seis disputados, Rublev se impuso en la segunda manga. Y en el parcial decisivo la incertidumbre duró hasta el final, porque fue recién en el onceavo juego donde el ruso logró quebrar el saque de Rune. Y con su saque, liquidó la historia con un ace.

¡Enhorabuena, @AndreyRublev97! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/orHhN6qU3s — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 16, 2023

Rublev obtuvo su décimo tercer título ATP, pero el primero en Masters 1000, luego de perder las finales de Monte Carlo y Cincinatti en 2021. "Me siento tan feliz. Llevo tanto tiempo intentando ganar un torneo Masters 1000. Pensaba que no tendría la oportunidad pero, de alguna forma, lo he conseguido", dijo el número 5 del mundo entre lágrimas.

"En mi interior, confiaba en poder tener una oportunidad. Debía jugar hasta la última pelota. Recuerdo las finales anteriores, cuando iba perdiendo pensaba que no tendría opciones y mentalmente me vine abajo. Hoy pensé: 'cree hasta el final'. Esto es lo que intenté en el tercer set, esperando tener una nueva opción de volver. Vaya manera de lograrlo", agregó.

Gran semana para Rublev, que en el torneo dejó en el camino a Jaume Munar, Kharen Khachanov, Lennard Struff, Taylor Fritz y Holger Rune. En la próxima semana, el ruso disputará el ATP 250 de Banja Luka en Bélgica.