Mundial de Rugby: Los Pumas debutan contra Inglaterra

"Sabemos que disputaremos un torneo en un nivel más alto, pienso que nos preparamos bien para jugar frente a Inglaterra", destacó el entrenador del seleccionado argentino, el australiano Michael Cheika.

Los Pumas ya tienen la formación confirmada para afrontar este partido y se encontrarán con un rival que llega con dos bajas puntuales: la del apertura Owen Farrell y el segunda línea Billy Vunipola, que deben cumplir una sanción por juego brusco.

Cheika agregó que "la preparación ha terminado y estamos listos para jugar el Mundial de Francia. Para muchos jugadores es el primer partido con Los Pumas en un Mundial, pero tenemos experiencia con la camiseta ya que antes hemos jugado grandes partidos".

Mundial de Rugby: cómo les fue a Los Pumas contra Inglaterra

Hasta ahora, Los Pumas nunca pudieron ganarle a Inglaterra en una Copa del Mundo e intentarán revertir la historia en un partido que será a todo y nada, ya que muchos consideran como una final anticipada, al tener en cuenta que el que pierda quedará seriamente condicionado a tener un choque desfavorable en los cuartos de final.

El primer encuentro entre argentinos e ingleses se dio en la Copa del Mundo de Sudáfrica 1995 en el estadio Kings Park de Durban: en esa ocasión Inglaterra se impuso por 24-18 con la particularidad de que no anotó ningún try (seis penales y dos drops), mientras que en el equipo nacional apoyaron Lisandro Arbizu y Ernesto Patricio Noriega un try cada uno, más una conversión y dos penales del propio Arbizu.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flospumas%2Fstatus%2F1700274556231884812&partner=&hide_thread=false ¡Marsella se tiñe de celeste y blanco! ¿Que canción no puede faltar mañana en el estadio?



A horas de nuestro debut, la hinchada argentina se acercó al hotel para el banderazo previo al encuentro ante Inglaterra.#SomosLosPumas | #PorLaGloria pic.twitter.com/no4DuoYUeg — Los Pumas (@lospumas) September 8, 2023

El segundo choque se registró en el Mundial de Nueva Zelanda 2011 y fue el más ajustado de todos: Inglaterra ganó por 13-9 en el debut, aunque lo tuvo complicada porque cerca del final perdía 9-3 producto de dos penales acertados de Martín Rodríguez Gurruchaga y otro de Felipe Contepomi, mientras que el histórico apertura Jony Wilkinson había metido los tres puntos de Inglaterra. El medioscrum Ben Youngs luego anotó un try convertido por Wilkinson y el 10 finalmente acertó un penal más para estampar el 13-9 definitivo.

El recuerdo más cercano data de la Copa Mundial de Japón 2019, cuando el equipo que era dirigido por Mario Ledesma cayó por un categórico 30-10 en el que mucho tuvo que ver la temprana expulsión del segunda línea Tomás Lavanini.

Después del compromiso ante los ingleses, Los Pumas jugarán frente a Samoa el 22 de septiembre en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne; luego lo harán ante el debutante Chile, el 30 de septiembre en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.

Para avanzar a los cuartos de final del Mundial de Francia debe quedar entre los dos primeros de su zona.

Formaciones

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Marín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.

Inglaterra: Freddie Steward, Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Ellis Genge, Jamie George, Dan Cole, Maro Itoje, Ollie Chessum, Courtney Lawes, Tom Curry y Ben Ear. Entrenador: Steve Borthwick.

Árbitro: Mathieu Raynal (Francia)

Estadio: Stade Vélodrome (Marsella)

Hora de inicio: 16

TV: ESPN + y Star+.