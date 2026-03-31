Dolor y conmoción en el último adiós a Ian Cabrera, el chico asesinado en su escuela

Después de las horas de velatorio, se espera que a las 10:30 el cuerpo recorra las calles de San Cristóbal en un cortejo fúnebre hasta llegar al cementerio, donde se realizará finalmente la sepultura. El caso, sin precedentes en la zona, dejó a la ciudad sumida en un silencio profundo mientras esperan respuestas oficiales sobre la seguridad en las aulas.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detalló la situación de los heridos: “Uno de los heridos de arma de fuego fue trasladado al Hospital Regional de Rafaela. Está fuera de peligro. También estuvimos acompañando con atención a víctimas, tanto a la víctima como a la mamá. Otro herido de arma de fuego, también fuera de peligro en el Hospital Alasia, en la ciudad de Santa Fe”. En cuanto a los demás afectados, precisó que “el resto de los seis lesionados restantes ya están dados de alta”.