El exabrupto de Carla Conte contra Mariano Iúdica: "Es un..."

La conductora recordó la etapa que compartieron en la televisión e insistió en que no volvería a trabajar con él. "Lo que les hacía a todas las mujeres que tenía cerca, también me lo hizo a mí", dijo.
Carla Conte volvió a expresarse sin vueltas sobre su vínculo con Mariano Iúdica y lanzó fuertes críticas, al recordar su etapa compartida en televisión. Invitada al programa de José María Listorti, la conductora explicó los motivos por los cuales no aceptaría volver a trabajar con él.
Durante la entrevista, Conte fue categórica al referirse al trato que, según su experiencia, recibían las mujeres en el entorno laboral de Iúdica. Ante la consulta sobre si había existido un conflicto personal, confirmó que sí y remarcó que lo ocurrido no fue un hecho aislado. “Lo que les hacía a todas las mujeres que tenía cerca, también me lo hizo a mí”, afirmó, y describió la actitud del conductor con un término contundente: "O sea, ser un paj... Era una gran característica de él".
Sus declaraciones reavivaron antiguas tensiones y volvieron a poner en debate ciertos comportamientos dentro del ámbito televisivo, especialmente en lo que respecta al trato hacia las mujeres en el trabajo.
En noviembre pasado, Conte también había apuntado contra Iúdica. "Es alguien que yo he dicho muchas veces, hace muchos años ya, que no me cae bien por las cosas que ha dicho y por su forma de tratar a las mujeres”, sentenció en aquel momento. “No sólo conmigo. Lo he visto con otras mujeres y conozco historias”, sumó.
"Me parece que es interesante que lo digamos. Es el único tipo con el que no volvería a laburar. Yo trabajé con un millón de tipos que los amo. Compañeros divinos. No son todos los tipos así. Yo no creo que todos los tipos sean unos paj... Este, puntualmente, es así”, disparó.
"Mi hija tenía 15 años cuando trabajamos juntos en 'Polémica en el Bar' y las barbaridades que me dijo no me las voy a olvidar jamás", concluyó.
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