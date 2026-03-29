El exabrupto de Carla Conte contra Mariano Iúdica: "Es un..."

"Me parece que es interesante que lo digamos. Es el único tipo con el que no volvería a laburar. Yo trabajé con un millón de tipos que los amo. Compañeros divinos. No son todos los tipos así. Yo no creo que todos los tipos sean unos paj... Este, puntualmente, es así”, disparó.

"Mi hija tenía 15 años cuando trabajamos juntos en 'Polémica en el Bar' y las barbaridades que me dijo no me las voy a olvidar jamás", concluyó.