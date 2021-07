Pergolini: "Ahí están las consecuencias cuando uno no salta"

"Es una barbaridad, aunque no fuese una campaña es tan obvio que da vergüenza... va para cualquiera. Esto es un poco como lo que hablamos a veces con otras cosas cuando la Justicia no hace lo que tiene que hacer; uno espera de la Justicia que haga determinadas cosas y si las hace repetidas veces, da sospechas", reflexionó.

Mario-Pergolini-Boca.jpg Mario Pergolini asumió en Boca como vice de Jorge Ameal y renunció por diferencias con el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme.

"Pero también tiene que ver un poco con las conductas, ¿no?", preguntó y añadió en referencia lo que sucedió en el partido de ida ante Atlético Mineiro donde también el VAR le anuló un gol a Boca: "Si la vez pasada nadie se quejó, todos calladitos, por miedo a que le digan algo, a que la Conmebol no a ver... y no le chupan un poco las medias, bueno obvio que después pasa lo que pasa".

"Después no podés salir a hacerte el patovica a golpear gente, más siendo empleado del club, vos no podés salir a pegar, aunque sea algo que a todo el mundo le hubiese gustado hacer", dijo Pergolini en referencia las imágenes que se vieron de integrantes del Consejo de fútbol de Boca (el caso de Alfredo Cascini) y jugadores del plantel agarrándose a golpes con miembros de la organización y de la delegación brasileña.

"Yo digo esto ahora porque también me quejé antes y me pusieron una multa, a mí la Conmebol me pusio una multa de 35.000 dólares por putearlos por decir que era medio un tongo su VAR. Y los dirigentes qué te dicen: 'No, callate que nos van a cagar, es preferible seguir charlando', y es lo que hacen. Todos, ¿eh? Pero ahí están las consecuencias cuando uno no salta", recordó.

Embed MP habló sobre lo que pasó durante los partidos de #Boca - Atlético Mineiro por la #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/8NMtpGoWlW — Vorterix (@Vorterix) July 21, 2021

Más adelante, el conductor radial le apuntó al vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, quien no viajó junto con la delegación a Brasil y luego de la escandalosa eliminación brindó diversas entrevistas en todos los canales de TV que seguían con sus transmisiones post partido.

"Hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes, me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas como hay que charlarlas. Es como esa gente que después te pasa factura: 'No porque vos una vez me dijiste...' ¿Y por qué no me lo dijiste cuando te lo dije?", graficó.

"Esto es falta Justicia, y la verdad es que es un poco complicado jugar al fútbol sin reglas, es un juego", puntualizó el exdirectivo xeneize.