Por una falla técnica en su Alpine, Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur

El argentino no pudo revertir un fin de semana complicado en el circuito de Marina Bay y dejó la prueba en la vuelta 31. El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, se impuso de punta a punta.
Franco Colapinto (Alpine) debió abandonar este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, luego de sufrir una falla técnica en su monoplaza. El argentino ya había reportado varias veces problemas con la energía y dejó la prueba en la vuelta 31, mientras que el Max Verstappen (Red Bull) ganó de punta a punta.
E pilarense tuvo un fin de semana para el olvido en el circuito callejero de Marina Bay. Primero, debió abandonar en la carrera Sprint y, luego, no consiguió clasificar a la Q3 y quedó 16º. Sin embargo, ganó un puesto por la sanción el británico George Russell, que debió cambiar el motor y otras piezas de su Mercedes.
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