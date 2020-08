Agustín Rossi

Además señaló que cree conveniente para la preparación de sus jugadores, que tienen en el camino la continuidad de la Copa Sudamericana (cuando se conozcan los eliminados de la primera fase de la Libertadores) la realización de una pretemporada especial y, junto a Jorge Burruchaga, ha iniciado las tareas para tratar de encaminarla.

Respecto a la búsqueda del arquero, Pusineri adelantó que "uno de los apuntados es Agustín Rossi" y se explayó al respecto: "Aunque no pude hablar directamente con él, tengo entendido que le interesa la posibilidad". El pase de Rossi, de 25 años, pertenece a Boca donde, tras finalizar el préstamo con Lanús, no tendría cabida ni como titular ni como suplente.

Esta declaración surge cuando el club, sobre todo el mánager Burruchaga, aún no han arriado la bandera en pos de llegar a un acuerdo con Campaña para tratar de que revea su posición de litigio (ya viajó a Uruguay) y se quede en el equipo en el caso de que no llegue ninguna oferta por su pase.

"La posibilidad de que vuelva Campaña la veo lejana -agregó el DT en radio La Red- ante su ausencia necesitamos un nuevo jugador en ese puesto para tener una competencia interna". Además, Pusineri contó que están buscando un marcador central y que la decisión de Juan Sánchez Miño de no seguir "es "individual, no una "situación deportiva". En ese sentido también reconoció que le gusta Rafael Delgado (defensor de Defensa y Justicia) quien puede ocupar su posición en el lateral. "Es una de las posibilidades, me dijeron los directivos", señaló.

Respecto a la pretemporada, los destinos apuntados son Pinamar y Balcarce, pero el principal escollo es lograr la autorización para ingresar a alguna de esas ciudades y establecer al plantel por espacio de una semana.