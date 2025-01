Racing dio un paso clave y está cerca de cerrar la llegada de Adrián Balboa

Balboa se sumará en las próximas horas a los entrenamientos de Racing, que viene de ganar la Copa Sudamericana en 2024 y este año disputará la Libertadores. "Es un equipo con mucha historia, una hinchada hermosa, un equipo muy grande. Imposible que a un jugador no lo atraiga. Nosotros acá en Uruguay consumimos mucho fútbol argentino y sabemos de la magnitud de Racing. Desde el primer llamado, mi intención fue querer ir", expresó en una entrevista con TyC Sports.

"Me contactaron del círculo de Gustavo Costas, una persona cercana a él. No hacía falta convencerme", continuó el atacante, que ya se imaginó en el 11 titular de Racing. "Por mis características puedo jugar en todo el frente de ataque. Me siento muy cómodo jugando con un nueve de área de referencia, Maravilla Martínez lo hace muy bien así que creo que podríamos complementarnos bien", aseguró.

Desde Santa Fe, el DT de Unión, Kily González, también confirmó los avances en la llegada de Balboa a Racing. "Está casi hecho y será una baja terriblemente importante, porque fue uno de los pilares del funcionamiento del equipo durante el año pasado", destacó el entrenador del Tatengue.

El Kily dejó en claro su deseo de que Balboa continuara en Unión, aunque no se dio: "Siempre le resalté que quería que se quede, pero más que eso no pueda hacer. Estuve en su lugar como jugador y siempre uno quiere crecer. Lo único que pido en estos casos es que el club se haga valer y se cumpla lo que pretende".

Racing empató en el último partido de la pretemporada

El equipo dirigido por Costas igualó 1 a 1 contra 2 de Mayo en Paraguay. Luciano Vietto puso en ventaja a la Academia y Fernando Ruiz Días marcó la igualdad para los locales.

Racing formó con Gabriel Arias en el arco, Marco Di Césare, Santiago Sosa y Agustín García Basso en la defensa, Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Facundo Mura en el medio, mientras que en el ataque estuvieron Maximiliano Salas, Adrián “Maravilla” Martínez y Luciano Vietto.

Su debut en el torneo local será el viernes 24 de enero, cuando visitará a Barracas Central. Además, el último campeón de la Copa Sudamericana disputará el mes que viene la Recopa Sudamericana: enfrentará a Botafogo de Brasil, ganador de la última Copa Libertadores.