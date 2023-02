Racing no quiere sufrir otra sorpresa en Copa Argentina

El partido, correspondiente a los 32avos de final, será arbitrado por Nicolás Ramírez, y transmitido en vivo por la pantalla de TyC Sports. El ganador del cruce se medirá en la próxima ronda contra el vencedor de la llave entre San Martín de Tucumán y Deportivo Morón.

Racing no quiere sorpresas. En las últimas cuatro ediciones sufrió tres duros reveses ante rivales de categorías inferiores (Sarmiento de Resistencia en 2018, Boca Unidos en 2019 y Agropecuario en 2022), por lo que en Avellaneda saben que no pueden confiarse. Y es por eso que Fernando Gago no se decantará por un equipo enteramente alternativo, aunque si hará cambios.

Algunos de ellos son obligados, como el caso de Maximiliano Romero, quien arrastra una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo. Su reemplazante sería Nicolás Reniero, quien no viene sumando minutos, ya que a Paolo Guerrero aún no lo ven apto físicamente para ir desde el arranque. A su vez, Pintita tampoco podrá utilizar a Iván Pillud, que padece una sobrecarga en el recto anterior del miembro inferior derecho.

Además, Leonardo Sigali entrenó diferenciado el martes, por lo que también podría descansar y que en su lugar ingrese Jonathan Galván. Las otras dos dudas de Gago estarían en si poner al chileno Opazo en lugar de Facundo Mura, quien tampoco llega pleno desde lo físico, y en la posibilidad de devolver a Maxi Moralez al equipo inicial, por Matías Rojas, Johan Carbonero o Gabriel Hauche.

El posible 11 de Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura u Óscar Opazo, Jonathan Galván, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Aníbal Moreno, Juan Nardoni; Johan Carbonero, Matías Rojas, Gabriel Hauche ó Maxi Moralez; y Nicolás Reniero.

Por su parte, San Martín de Formosa no juega desde octubre, cuando a fin de mes se cruzó con Villa Mitre y perdió por 2 a 0. El equipo forma parte del torneo Federal A, torneo que comienza el próximo 2 de marzo.

Gimnasia y Newell's también buscarán el pase a los 16avos

El Lobo platense enfrentará a Excursionistas desde las 17, en cancha de Defensa y Justicia, con arbitraje de Fernando Espinoza. Por su lado, la Lepra jugará contra Claypole, desde las 19.20, en el estadio Único de San Nicolás; Rodrigo Rivero será el árbitro. Ambos partidos también serán televisados por TyC Sports.