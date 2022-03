Racing recibe a Talleres con el objetivo de seguir escalando

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de Fox Sports Premium.

La Academia, invicto en el certamen -ganó un encuentro y empató tres-, viene de igualar como visitante ante River, partido que perdía 0-2 y terminó empatando 2 a 2 gracias a un gran empuje sobre el final.

De cara al partido con la T, el entrenador Fernando Gago mantiene una sola duda relacionada con el regreso del colombiano Edwin Cardona, quien no sumó minutos en el Monumental.

El mediocampista ex Boca sintió una molestia en el calentamiento previo al partido frente a Argentinos Juniors, lo que lo obligó a ser reemplazado en el entretiempo; en los días sucesivos no pudo practicar con normalidad y frente a River estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

Esta semana, Cardona mostró signos de recuperación y entrenó a la par de sus compañeros por lo que podría volver a la titularidad en lugar de Tomás Chancalay, mientras que el resto del equipo sería el mismo que jugó en Núñez.

El conjunto cordobés, en tanto, llega a este compromiso sin conocer la victoria en lo que va del certamen y apenas con un gol en los cuatro partidos disputados, en la derrota de la fecha pasada ante Newell’s.

Pensando en Racing, el director técnico Ángel Guillermo Hoyos, quien ya avisó que su futuro "no está condicionado" al resultado que logre en Avellaneda, prepara al menos dos variantes.

En la defensa, Ramiro González Hernández cumplió la suspensión y volvería a la titularidad en reemplazo de Francisco Álvarez, mientras que en el ataque el uruguayo Michael Santos dejó atrás una lesión y reemplazaría al colombiano Emerson Batalla.

PROBABLES FORMACIONES

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz, Edwin Cardona o Tomás Chancalay; Gabriel Hauche y Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Ramiro González Hernández, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Fernando Juárez, Rodrigo Villagra, Matías Godoy, Héctor Fértoli; Michael Santos o Emerson Batalla y Federico Girotti. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Presidente Perón

Hora: 21:30

TV: Fox Sports Premium.