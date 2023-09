Racing: Víctor Blanco se refirió al futuro de Fernando Gago

Blanco habló en Planeta Racing y despejó cualquier tipo de dudas sobre una posible salida del técnico: "Nuestra idea es renovarle a Gago. Tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más".

Y agregó: "No creo que el partido del sábado haga que Fernando Gago se quiera ir de Racing, no me lo imagino tomando una decisión de un día para el otro. Su puesto no está en duda. La danza de nombres de posibles técnicos para Racing es un invento. Nada de eso es verdad y son mentiras que le hacen daño al club".

Luego, Blanco se refirió a las próximas elecciones en el club, y disparó contra los que insultan en la cancha: "El oficialismo se va a presentar en las elecciones. Se hizo una gestión muy buena y Racing debe seguir en esta línea. No nos podemos dejar llevar por 10 o 20 que gritan, buscan desestabilizar y disfrutan cuando Racing pierde".

Por último, el presidente de la Academia revalorizó su gestión y lamentó la lesión de Roger Martínez de cara al duelo copero contra Boca. "No hemos tenido toda la suerte que queríamos tener, sobre todo con las lesiones como el caso de Roger. Se pueden hacer críticas desde lo deportivo, pero tenemos un club ordenado hace diez años. No fue nada fácil", finalizó Blanco.