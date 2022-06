Rafael Nadal_ la admiración y el inminente retiro de Messi.mp4

El tenista español comentó: "Agradezco mucho el apoyo, el cariño y todas las palabras bonitas que dicen sobre mí. Yo soy el primero al que le gustaría seguir jugando y haré todo lo posible para que así sea".

Tras su última coronación, en la que venció al noruego Casper Ruud, Rafael Nadal fue consultado sobre la continuidad de su carrera, y no negó ni confirmó cómo seguiría. "Es difícil explicar lo que siento", comenzó.

"Nunca pensé que a los 36 años seguiría siendo competitivo y volvería a jugar una final como esta, en el torneo más importante de mi carrera. Es increíble jugar acá, frente a este público. Muchísimas gracias. No sé qué pasará en el futuro, pero voy a tratar de continuar", manifestó el mallorquín.

De este modo, lanzó: "A la gente que le gusta el deporte, no le gusta cuando se retira alguien que admira. Uno no quiere que se retire Messi o Tiger Woods. Me gusta verlos por TV y me gustaría seguir viéndolos. Cuando (Zinedine) Zidane se retiró, yo no quería que se retirara... Uno quiere ver a aquellos deportistas a los que admira".