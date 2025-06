River venció 3 a 1 a Urawa Red Diamonds en su debut en el Mundial de Clubes

El equipo de Gallardo desplegó un gran fútbol solamente en los primeros 20 minutos, en los que Driussi avisó con un remate al palo y luego lograron la apertura del marcador: Mastantuono cambió de frente, Acuña controló y sacó un centro preciso que conectó con un cabezazo goleador Colidio a los 11' de juego.

Urawa se animó y marcó un gol de cabeza tras un tiro libre que fue anulado por offside. Además, también tuvo un remate a quemarropa que atajó Armani, pero no valía porque estaba adelantado el finalizador de la jugada. Después de esas dos ocasiones, Urawa dominó el partido y Pulpo atajó sin dar rebote un gran zurdazo de Takuro a los 41' que sí valía...

Sin embargo, River encontró el 2-0 ante Urawa a los tres minutos del complemento ante un pase atrás de cabeza de Marius Høibråten que Driussi leyó y anticipó de cabeza al arquero. Ya con el 2-0 se creía que el equipo de Gallardo golearía al japonés con la tranquilidad del marcador, pero pasó todo lo contrario.

Si bien no se metió atrás, River no quiso ni pudo adueñarse del balón, fue palo por palo con Urawa y claramente perdía en el mismo: en primer lugar porque no generó ocasiones durante todo el complemento salvo el tercer tanto también en una jugada aislada y después porque debió cortar una y otra vez a Urawa con faltas que terminaron en tiro libres cercanos al área.

Y a los 13' Urawa descontó de penal después de que Acuña llegó tarde y pecheó al rival dentro del área. Fue Matsuo el hombre que engañó a Armani y cambió el penal por gol. El triunfo de River tembló por muchos minutos, pero el equipo argentino volvió a golpear con un cabezazo: ésta vez de Meza tras un córner de Acuña. De hecho, fue 3-1 pero tranquilamente pudo haber sido 3-2 si no fuera por el Pulpo, que sacó un bochón a los 90 minutos.

River cumplió con el objetivo y ganó en su debut, en el partido más accesible del grupo, gracias a su contundencia y la floja marca del equipo japonés en las pelotas aéreas. El fútbol quedará como tarea pendiente y obligatoria para poder imponerse en el próximo partido ante Monterrey, donde de ganar clasificará a octavos de final del certamen.