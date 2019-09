"Cuando me equivoco lo digo. Me equivoqué, me equivoqué. A veces los colegas hacen preguntas. Yo siempre me manejo como presidente y jamás me meto en un planteo táctico. Tanto para el técnico de Boca como para cualquiera, les digo me equivoqué", comentó el presidente de River, en declaraciones a Fox Sports.

Y enseguida, agregó: "Es bueno y de caballero, decir que me equivoqué. Jamás declaro sobre planteos, ese día se me ocurrió hacerlo y lo hice. Me arrepentí, pero ¿qué iba a ser? ¿Le iba a decir borren lo que dije? Me disculpo, porque ese día me equivoqué en hacer esa declaraciones. Yo no tengo por qué hablar, de ninguna manera, de planteos tácticos", aseguró.

Embed "ME EQUIVOQUÉ SOBRE LO QUE DIJE DEL PLANTEO TÁCTICO DE BOCA"#FundacionRiverxFOX | Rodolfo D'Onofrio pidió disculpas por las declaraciones que hizo luego del Superclásico. pic.twitter.com/KYFLExUt5L — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) September 20, 2019

¿Qué había dicho D'Onofrio sobre el juego de Boca? Lo siguiente: "No me imagino a River así en ninguna cancha, Boca tiene jugadores para hacer otro fútbol".

La policía se exccedió

El presidente de River también se refirió a los incidentes en Lanús, entre la policía y los hinchas: "Lo único que les quiero decir a todos los muchachos que sufrieron y no tuvieron nada que ver, es que de acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. Esa es la impresión que tuve. No me voy a adelantar, hay que esperar los informes, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros".

Además, señaló: "Eso no quita que hay una culpa de una minoría, no se puede ir a la cancha con armas, con balas. Eso es un disparate y está bien actuado por la policía".

D'Onofrio también se refirió al operativo de seguridad de los Superclásicos que se vienen con Boca por la Copa Libertadores: "Estoy convencido que la Ciudad de Buenos Aires va a hacer el operativo con eficiencia que lo hizo en el partido por la Superliga. Aquella vez hubo un mal trabajo de la gente de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En este púltimo fue maravilloso, fue algo perfecto y me lo dijo hasta el presidente de Boca".