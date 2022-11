Sampaoli y un palazo a FIFA ¿y a Montiel, Acuña y Papu Gómez?

Además, ¿le tiró un palazo a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez, jugadores del club español y de la Selección Argentina?

"La FIFA decidió que se juegue en un lugar en donde no se debería jugar y en un momento en el que no debería jugar, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo", disparó en primer lugar el entrenador que dirigió a la albiceleste en Rusia 2018, donde llegó hasta octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Francia, que luego se consagraría campeón.

Además, Sampaoli lanzó: "Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero, eso no es culpa de los futbolistas".

Y, luego, agregó: "Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca no enfocarse del todo en el momento".

Justo en el último partido, ante Real Betis, el arquero Bono, que jugará el Mundial con Marruecos, tuvo una floja reacción en el gol de Jesús Navas y Montiel vio la roja directa a los 38 minutos del primer tiempo por un patadón.

Las declaraciones de Sampaoli se dan también en un contexto de desilusión y preocupación de él y de la gente con el equipo. Es que Sevilla no pasa un buen momento: ganó apenas uno de los últimos 13 partidos y se encuentra 17° sobre 20, con los mismos puntos que el 18 y el 19, pero con mejor diferencia de gol.

Es decir, está peleando la permanencia en Primera División y quedó eliminado en fase de grupos de la Champions League: quedó tercero y pasó a los 16avos de la Europa League.

Por último, el entrenador realizó también una fuerte crítica a la sociedad: "Estamos ante una sociedad muy plástica, en un momento de estupidez histórico. Estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia, cada vez más tontos y estúpidos y cada acción es valorada por cualquier cosa ¿Los dirigentes? Hablo de todos, es la sociedad más estúpida del tiempo, de la historia. Es una sociedad muy chata, que se apuntala lejos del arte, se apuntala en situaciones vacías, sin sentido. Lo veo todos los días a cada rato. No estamos ni informados porque no sabemos qué información es real y es difícil ser parte de esto. Me incomoda porque hasta los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado y son parte de este circo".