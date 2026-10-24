La primera aproximación llegó a los diez minutos, cuando Rodrigo Auzmendi probó desde afuera del área con un remate que encontró bien ubicado a Reinatti.

Partido con interrupciones

Un minuto después respondió Newell’s mediante una pelota parada. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, Matías Cóccaro apareció sin marca en el área, pero no logró conectar con precisión y un defensor local despejó el balón sobre la línea.

A partir de entonces, el partido cayó en una sucesión de interrupciones y disputas en la mitad de la cancha. Ninguno de los equipos consiguió imponer condiciones y las llegadas a los arcos fueron esporádicas.

Sobre los 41 minutos, San Lorenzo dispuso de su mejor oportunidad de la primera etapa. Después de una buena combinación entre Alexis Cuello y Farías, Auzmendi quedó de frente al arco y sacó un potente remate que Reinatti desvió con una intervención decisiva.

Así, el primer tiempo terminó sin goles, con el conjunto azulgrana mostrando algo más de iniciativa, aunque sin la claridad necesaria para establecer diferencias.

Un empate que dejó poco

En el complemento, Newell’s mostró una mejor disposición ofensiva durante los primeros minutos. Santiago Solari, Walter Mazzantti y Cóccaro intentaron asociarse para generar peligro, pero sus avances carecieron de profundidad y no exigieron demasiado a José Devecchi.

San Lorenzo respondió con empuje y buscó adelantar sus líneas, aunque volvió a tropezar con sus dificultades para elaborar situaciones claras.

La figura de Reinatti comenzó a cobrar mayor importancia a medida que avanzaba el encuentro. El arquero visitante respondió con seguridad ante los intentos del conjunto local y sostuvo el empate en los momentos de mayor presión.

En el tramo final, ambos equipos intentaron romper la igualdad. El partido ganó intensidad y se hizo más abierto, pero las imprecisiones continuaron predominando.

Ya sobre los 45 minutos, Mathías De Ritis tuvo una de las últimas oportunidades para San Lorenzo con un cabezazo que terminó en las manos del arquero rosarino.

El pitazo final dejó sensaciones diferentes. Mientras Newell’s consiguió un punto valioso para mantenerse entre los ocho mejores de su zona, San Lorenzo se retiró con la frustración de no haber aprovechado su localía para avanzar en la tabla.

Con apenas dos fechas por disputar, el Ciclón quedó obligado a buscar resultados positivos para sostener sus aspiraciones de clasificación. Su próximo compromiso será el sábado 31 de octubre, cuando visite a Vélez en Liniers.

Newell’s, en tanto, recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 1° de noviembre, con el objetivo de consolidar su lugar entre los equipos que disputarán los playoffs del Clausura.