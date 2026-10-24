San Lorenzo empató sin goles frente a Newell’s, en el estadio Pedro Bidegain, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, y desperdició una buena oportunidad para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs.
San Lorenzo dejó pasar una oportunidad importante para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura al empatar sin goles frente a Newell’s Old Boys, en el estadio Pedro Bidegain, por la decimocuarta fecha de la Zona A. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa fue el que generó las situaciones más claras, pero no consiguió superar al arquero Josué Reinatti y debió conformarse con un punto que lo mantiene fuera de los ocho primeros.
Con este resultado, el Ciclón quedó en la novena posición, a una unidad de Independiente, que este domingo deberá enfrentar a Boca. Por su parte, Newell’s alcanzó los 21 puntos y se mantiene en el sexto lugar, dentro de la zona de clasificación a los octavos de final.
El encuentro estuvo marcado por la fricción, las imprecisiones y la escasez de situaciones de peligro. San Lorenzo intentó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque encontró dificultades para generar juego ante un rival que apostó a cortar los circuitos ofensivos y aprovechar los espacios.
La primera aproximación llegó a los diez minutos, cuando Rodrigo Auzmendi probó desde afuera del área con un remate que encontró bien ubicado a Reinatti.
Un minuto después respondió Newell’s mediante una pelota parada. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, Matías Cóccaro apareció sin marca en el área, pero no logró conectar con precisión y un defensor local despejó el balón sobre la línea.
A partir de entonces, el partido cayó en una sucesión de interrupciones y disputas en la mitad de la cancha. Ninguno de los equipos consiguió imponer condiciones y las llegadas a los arcos fueron esporádicas.
Sobre los 41 minutos, San Lorenzo dispuso de su mejor oportunidad de la primera etapa. Después de una buena combinación entre Alexis Cuello y Farías, Auzmendi quedó de frente al arco y sacó un potente remate que Reinatti desvió con una intervención decisiva.
Así, el primer tiempo terminó sin goles, con el conjunto azulgrana mostrando algo más de iniciativa, aunque sin la claridad necesaria para establecer diferencias.
En el complemento, Newell’s mostró una mejor disposición ofensiva durante los primeros minutos. Santiago Solari, Walter Mazzantti y Cóccaro intentaron asociarse para generar peligro, pero sus avances carecieron de profundidad y no exigieron demasiado a José Devecchi.
San Lorenzo respondió con empuje y buscó adelantar sus líneas, aunque volvió a tropezar con sus dificultades para elaborar situaciones claras.
La figura de Reinatti comenzó a cobrar mayor importancia a medida que avanzaba el encuentro. El arquero visitante respondió con seguridad ante los intentos del conjunto local y sostuvo el empate en los momentos de mayor presión.
En el tramo final, ambos equipos intentaron romper la igualdad. El partido ganó intensidad y se hizo más abierto, pero las imprecisiones continuaron predominando.
Ya sobre los 45 minutos, Mathías De Ritis tuvo una de las últimas oportunidades para San Lorenzo con un cabezazo que terminó en las manos del arquero rosarino.
El pitazo final dejó sensaciones diferentes. Mientras Newell’s consiguió un punto valioso para mantenerse entre los ocho mejores de su zona, San Lorenzo se retiró con la frustración de no haber aprovechado su localía para avanzar en la tabla.
Con apenas dos fechas por disputar, el Ciclón quedó obligado a buscar resultados positivos para sostener sus aspiraciones de clasificación. Su próximo compromiso será el sábado 31 de octubre, cuando visite a Vélez en Liniers.
Newell’s, en tanto, recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 1° de noviembre, con el objetivo de consolidar su lugar entre los equipos que disputarán los playoffs del Clausura.
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