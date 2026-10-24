Banfield y Lanús empataron 1-1 en el Clásico del Sur

En el segundo tiempo, Lanús salió con otra actitud y comenzó a generar más peligro. El Granate adelantó sus líneas, presionó sobre la defensa de Banfield y encontró en la pelota parada una vía para llegar al empate.

Antes de la igualdad, el Taladro tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja, pero su remate terminó en el palo. Lanús respondió a los 17 minutos del complemento, cuando Izquierdoz ganó en el área tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo que estableció el 1-1.

Durante el festejo, el defensor de Lanús recibió el impacto de un encendedor arrojado desde la tribuna local. Además desde el otro sector del estadio lanzaron un proyectil que exploto cerca del arquero visitante. Los incidentes obligaron a detener el encuentro durante algunos minutos, antes de que el juego pudiera continuar.

En el tramo final, Banfield estuvo cerca de quedarse con un jugador menos por la expulsión de Gómez, a cinco minutos del cierre. Sin embargo, Facundo Tello fue llamado por el VAR para revisar la acción y cambió su decisión inicial, por lo que el futbolista del Taladro continuó en la cancha. Luego en el último ataque del partido Lautaro Gómez se iba para la contra y recibió una falta muy brusca por parte de Ramiro Carrera que parecía ser para tarjeta roja, pero el arbitro solo amonestó con amarilla para el jugador granate.

De esta manera, el Clásico del Sur terminó igualado en el Florencio Sola. Banfield no pudo sostener la ventaja conseguida en la primera parte y Lanús logró recuperarse en el complemento para llevarse un empate en la fecha 14 del Torneo Clausura.

RESUMEN DEL PARTIDO