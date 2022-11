Según Bebote Álvarez, el DT de Independiente es Carlos Tevez

El que tomó las riendas y "dio la noticia" fue nada menos que Bebote Álvarez, ex barra brava del club, quien en su cuenta de Twitter dijo que el DT es Carlos Tevez, alejado hace muy poco de Rosario Central y vinculado con el elenco de Avellaneda.

"El dt es carlos teves. Punto final" (sic), tiró Bebote en su activa cuenta de la red del pajarito, donde habitualmente hace descargos, opina sobre la política de Independiente, publica cargadas a Racing y mucho más.

Si bien en su momento surgió la posibilidad de que el Apache llegue al Rojo, el propio entrenador salió a desmentirlo. Aunque antes Doman no lo descartó y dijo que escucharía un llamado de su representante.

"Si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharíamos. No lo descarto, es alguien que nos podría interesar, aunque su nombre no surgió del mundo Independiente, sino del externo”, declaró el presidente del Rojo.

A todo esto, en las últimas horas trascendió que Leandro Stillitano, actual colaborador de Gustavo Quinteros (que le dijo que no al Rojo) y exayudante de Ariel Holan, está armando su propio cuerpo técnico y se mete entre los candidatos para agarrar a Independiente.

Lo cierto es que no se avanzó en nada. Hasta el momento, lo único confirmado es que ayer Independiente comunicó que Falcioni no seguirá al mando del primer equipo en 2023, luego de rescindir su contrato.