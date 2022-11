Independiente: Quinteros descartado y el nuevo DT que suena

Si bien en el Rojo ya venían palpitando que el panorama era desalentador con respecto al entrenador de 57 años, de exitosa carrera en el fútbol sudamericano pero sin trayectoria en el fútbol argentino (un único paso por San Martín SJ), ahora sí ya hay un no definitivo, y la dirigencia encabezada por Fabián Doman debe buscar por otros lados.

Para sacarlo de Colo Colo, Independiente debía desembolsar 400 mil dólares para rescindir su contrato. Sin embargo, en Avellaneda estaban convencidos de que el indicado era él, por lo que estaban dispuestos a hacer el esfuerzo económico. Pero para eso necesitaban el ok del DT, que finalmente se inclinó por permanecer en el Cacique, donde salió campeón de la Liga de Chile y jugará la Copa Libertadores.

mauricio pellegrino.jpg

Con Gareca, Quinteros y Gabriel Heinze descartados, y Pablo Guede también casi descontado por completo, la CD ahora puso la mira en Mauricio Pellegrino. El Flaco viene de dirigir a Vélez entre 2020 y 2022: en 78 partidos, ganó 37, empató 19 y perdió 22. A favor de MP, ya sabe lo que es estar en el banco del Rojo: tuvo un paso entre 2015 y 2016, con 39 partidos (20 victorias, seis derrotas y 13 empates).

Otro que gusta y mucho es Diego Martínez, de exitoso ciclo en Tigre (ascenso a Primera, subcampeón de la Copa de la LPF y clasificación a Copa Sudamericana 2023). Pero no es sencillo: su vínculo en el Matador finaliza el 31 de diciembre y aún no definió su futuro; sin embargo, en caso de no seguir en Victoria, tiene varios pretendientes. Uno de ellos es Boca, si es que Hugo Ibarra no continúa. Sea Martínez, Pellegrino o el que fuera, lo cierto es que en Independiente quieren empezar a acelerar el trámite y tener DT lo antes posible.