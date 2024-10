Sigue la polémica en Uruguay: Agustín Canobbio aseguró que fue maltratado y ninguneado por Marcelo Bielsa

En una entrevista para la radio Carve Deportiva, Canobbio detalló que “hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó un punto donde estallé”.

Incluso el jugador del Athletico Paranaense de Brasil reveló que “hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho. En el partido con Ecuador en la Eliminatoria, me echó la culpa por haber perdido un partido. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”.

Además, recordó otra de las tantas situaciones que le tocó vivir: “En una charla tenía los dos pies apoyados en la parte de debajo de una silla y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia”. Y añadió: “Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver y ahí lo miré como diciendo ‘pará un poco’, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”.

Por otra parte, dio detalles sobre un cruce en el que debió interceder el delantero Luis Suárez: “En una práctica habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo y se me minimizó delante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que me exponga”.

Y concluyó: “No me voy a dejar ningunear por nadie, por más de que sea quien sea, que haya ganado lo que sea o no, que haya conseguido resultados no le permite ni le da el poder de tratar de esa forma a nadie”.

Si bien Bielsa dirigirá a la “Celeste” en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (visitará a Perú y recibirá a Ecuador), el futuro del “Loco” al frente de la selección del país vecino es toda una incógnita.