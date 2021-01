Temperley derrotó por penales a Riestra y avanzó a 16vos

Embed #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GANÓ @TemperleyOK! Alonso convirtió el último penal y el Gasolero venció 4-2 a @prensariestra en la tanda de penales.

Lo viviste por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn con relatos de @LemaCharly y comentarios de @hjrafael pic.twitter.com/dWRA5okWs1 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) January 7, 2021

Con este resultado, el Gasolero enfrentará a Talleres de Remedio De Escalada en los 16vos de final del certamen nacional.

Los equipos que ya se encuentran clasificados a los 16vos de final de la Copa Argentina son Newell’s Old Boys, Sarmiento de Junín, Godoy Cruz, Patronato, Gimnasia de La Plata, Dock Sud, Argentinos Juniors, Laferrere, San Telmo, Deportivo Madryn ,Talleres (RdE) y Temperley.

Los próximos encuentros del certamen serán Estudiantes (RC) ante Chaco For Ever, este jueves a las 18 en el estadio de Atlético de Rafaela, y Colón frente a Cipolleti, una semana después a las 21.10 en el estadio de Patronato. Por su parte, Rosario Central enfrentará a Boca Unidos de Corrientes, aunque este último aún no cuenta con sede, fecha y horario confirmados.

Cabe destacar que la Copa Argentina se reanudó el miércoles 23 de diciembre de 2020, en el triunfo de Newell’s ante Peñarol de San Juan por 2-0. En tanto, el otro partido que se jugó fue Godoy Cruz frente a J.J Urquiza, en el que el Tomba ganó 3-1.

PARTIDOS DE 32VOS DE FINAL CON FECHA Y HORARIO A CONFIRMAR:

Banfield vs Guemes (SdE)

Boca Juniors vs Claypole

Independiente vs Villa Mitre (BB)

Lanús vs Real Pilar

Vélez vs Camioneros

Arsenal vs Huracán (LH)

Huracán vs Estudiantes (SL)

Racing vs Sp. Belgrano (SF)

San Lorenzo vs Liniers

River Plate vs Defensores (P)

Atlético Tucumán vs Comunicaciones

Defensa y Justicia vs Estudiantes (BA)

San Martín (T) vs San Martín (SJ)

Tigre vs Alvarado

Defensores de Belgrano vs Almirante Brown