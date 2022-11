"El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022", aseguró la Selección vía Twitter. Finalmente, el ex Vélez le ganó la pulseada a Gio Simeone, Alejandro Garnacho y Lucas Ocampos.

Embed #SelecciónMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022. pic.twitter.com/HmoNU3KzOz — Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2022

Tras ganarle el amistoso a Emiratos Árabes Unidos por 5 a 0, el dt de la Selección advirtió la posibilidad "de cambiar la lista de 26" a pocos días del debut en el Mundial de Qatar debido a que "hay jugadores que no están del todo bien".

"Tenemos algunos problemitas, pero tenemos tiempo para definir algunas cosas para el debut. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien, algunos quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban para jugar. No puedo garantizar que todos vayan a estar, hay que ser cautos", sentenció Scaloni ayer.